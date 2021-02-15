Ngozi Okonjo Iweala DTÖ Genel Direktörü oldu

Eski Nijerya Maliye Bakanı Ngozi Okonjo Iweala, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü oldu.

DTÖ'den yapılan açıklamaya göre, DTÖ Genel Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği özel toplantıda üyeler, Iweala'nın DTÖ'nün genel direktörü olarak atanmasına karar verdi.

DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olan Iweala, 1 Mart'ta görevine başlayacak. Iweala, 31 Ağustos 2025'e kadar görevde kalacak.

Yeni direktör Iweala'yı, küresel ticarete ilişkin çok sayıda kriz masada bekliyor. Uluslararası tecrübesi, gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerle kurduğu güçlü iletişimle Iweala'nın, özellikle örgüt müzakerelerinde beliren güven kaybını azaltabileceği ve çalışmalara ivme kazandırarak örgütün yeniden güçlenmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

İki kez Maliye Bakanlığı, kısa süreliğine Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Bankası Operasyonlar İcra Direktörlüğü yapan Iweala, halihazırda Küresel Aşı İttifakı'nın başında bulunuyordu.

Çok tecrübeli

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olan Ngozi Okonjo-Iweala, tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Nijerya'nın Delta eyaletinde 13 Haziran 1954'te dünyaya gelen Okonjo-Iweala, orta ve lise eğitimi Nijerya'da tamamladıktan sonra 1973'te, Harvard Üniversitesinde Ekonomi bölümüne kayıt oldu.

Lisans ve Yüksek Lisansını Harvard'da tamamlayan Okonjo-Iweala, 1981'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde doktorasını yaptı.

Okonjo-Iweala, 25 yıl boyunca Dünya Bankasında kalkınma ekonomisti olarak görev yaptı.

Dönemin Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo hükümetinde ülkenin ilk kadın maliye bakanı olarak atanan Okonjo-Iweala, 2003-2006 yıllarında bu görevde bulundu.

Okonjo-Iweala, 2007-2011 yıllarında Dünya Bankası Operasyonlar İcra Direktörlüğü'nde olarak çalıştı.

Nijerya'da 2011-2015'te ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde ikinci kez maliye bakanı olarak atanan Okonjo-Iweala, böylece ülkede ikinci kez bakan olarak atanan ilk kadın oldu.

Okonjo-Iweala, 2005'te Euromoney dergisi tarafından yılın "küresel finans bakanı" seçildi.

2006'da kısa süreliğine Dışişleri Bakanlığında görev yapan Okonjo-Iweala, halihazırda Küresel Aşı İttifakı'nın başında bulunuyordu.

DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olan Okonjo-Iweala, 1 Mart'ta görevine başlayacak. Iweala, 31 Ağustos 2025'e kadar görevde kalacak.

AA