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Dugin'in kızının ölümüyle ilgili soruşturma açıldı

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünya 21.08.2022, 10:43
Dugin'in kızının ölümüyle ilgili soruşturma açıldı

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Darya Dugina’nın, içinde bulunduğu aracın patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, Dugina'nın sürdüğü araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı ifade edildi.

Arabanın, Aleksandr Dugin'e ait olduğu belirtiliyor.

Aleksandr Dugin’in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında dün infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Dugin’in olay yerine gittiği kaydedilmişti.

#Darya Dugina #aleksandr dugin
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