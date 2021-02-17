Vaka sayısı 110 milyonu geçti

ABD, 28 milyon 381 bin 220 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 937 bin 320 ile Hindistan, 9 milyon 921 bin 981 ile Brezilya, 4 milyon 99 bin 323 ile Rusya, 4 milyon 58 bin 468 ile İngiltere, 3 milyon 489 bin 129 ile Fransa, 3 milyon 96 bin 343 ile İspanya, 2 milyon 739 bin 591 ile İtalya, 2 milyon 602 bin 34 ile Türkiye, 2 milyon 352 bin 766 ile Almanya, 2 milyon 202 bin 598 ile Kolombiya, 2 milyon 33 bin 60 ile Arjantin, 2 milyon 4 bin 575 ile Meksika, 1 milyon 596 bin 673 ile Polonya, 1 milyon 534 bin 34 ile İran, 1 milyon 494 bin 119 ile Güney Afrika, 1 milyon 276 bin 618 ile Ukrayna, 1 milyon 244 bin 729 ile Peru, 1 milyon 233 bin 959 ile Endonezya, 1 milyon 99 bin 654 ile Çekya ve 1 milyon 34 bin 795 ile Hollanda izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 429 bin 822 kişi yaşamını yitirdi, 84 milyon 865 bin 62 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 22 milyon 741 bin 402 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

AA