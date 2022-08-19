Dünya basını: Ukrayna'da barışı sağlayabilecek tek lider Erdoğan

Tahıl krizinin çözüme ulaşmasında büyük rolü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Lviv kentinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmesi dünya basınında birinci manşet olurken pek çok gazete Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelensky ile görüşebildiğinin altını çizerek barış çabalarına dikkat çekti.

Manşetlerde Erdoğan'ın sözleri

Financial Times, 'Erdoğan, Kiev ile Moskova arasındaki barış görüşmelerini destekliyor' başlıklı haberinde Erdoğan'ın 'Uluslararası toplum diplomatik süreci canlandırmak için sorumluluk almalı' sözlerine yer verildi.

Türkiye'nin iki ülkeyle olan ilişkilerini sürdürdüğüne vurgu yapılan haberde Erdoğan'ın 'Bütün mesele müzakere masasına giden en kısa ve en adil yolun belirlenmesidir' sözüne de yer verildi.

Moskovskiy Komsomolets gazetesi Erdoğan'nın Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.

Al Jazeera Erdoğan'ın 'Yeni bir Çerbobil istemiyoruz' uyarısına yer verdiği haberinde üçlü zirvenin ardından Zelenski'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Zaporizhzhia Nükleer Santraline yönelik potansiyel bir misyonunun parametrelerini kabul ettiği bilgisine yer verdi.

"Türkiye Ukrayna'ya destek verdi"

Newsweek zirveyi 'Yeni bir Çernobil'den endişe duyan Türkiye Ukrayna'ya destek verdi.' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü kamuoyuna Ukrayna'ya verdiği desteği dile getirdi ve Zaporizhzhia Nükleer Santrali'ne yönelik bombardımanın başka bir Çernobil'e yol açabileceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi' ifadeleri yer aldı.

İngilizler barışa vurgu yaptı

Independent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna'ya barış için görüşmelere başlamaları yönünde yaptığı çağrıyı manşetine taşıdı.

İngiltere merkezli bir diğer gazete Express ise, Türkiye ile Ukrayna arasında imza atılan anlaşmalara dikkati çekti

BBC de Erdoğan'ın nükleer tesis ile ilgili endişelerine yer verdi. Haberde Erdoğan'ın 'Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz' sözüne yer verildi.

Fransız Le Monde görüşmeyi 'Erdoğan Türkiye`nin Ukrayna'ya güçlü desteğini gösterdi' sözleri ile değerlendirdi.

Diplamatik çabalardan vazgeçmeyin çağrısı

CBC News Erdoğan'ın diplomatik çözüm çabalarına vurgu yaptığı haberinde 'Türk cumhurbaşkanı, görüşmelerin ardından uluslararası toplumu, on binlerce kişinin ölümüne ve 10 milyondan fazla Ukraynalının evlerini terk etmesine neden olan savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalardan vazgeçmemeye çağırdı' ifadelerine yer verdi.

Haberde Erdoğan'ın 'Savaşın müzakere masasında sona ereceğine inanıyorum' sözüne vurgu yapılarak Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekildi

İtalyan haber ajansı ANSA, haberinde Zelensky'nin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti güçlü bir ülkenin verdiği güçlü bir destek mesajı' sözlerini manşet olarak kullandı.

İngiliz Daily Mail gazetesi 'Türkiye Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya destek veriyor' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi; 'Erdoğan Lviv'de Zelenski ile bir araya geldi ve ardından desteğini dile getirdi.

Gazetecilere, Türkiye'nin 'Ukraynalı dostlarının' yanında olduğunu söyledi. Zelenski ise Erdoğan'ın Lviv ziyaretini güçlü bir destek mesajı olarak nitelendirdi.

Kaynak: Ensonhaber