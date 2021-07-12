Dünya'da ne kadar insan var: 2021 dünya nüfusu

Gezegenimiz sürekli yoğun nüfus baskısı altında ezilmeye devam ederden biz de Dünya'da ne kadar insan var ve 2021 dünya nüfusu sorularını sormayı sürdürüyoruz. İnsan nüfusu asırlar ve yıllar itibarıyla baş döndürücü bir hızla arttı. Bilim kurgu romanlarına konu olan ve bir şekilde bu nüfusun azaltılması gerektiği konusu bugün pek çok mecrada ve çok sayıda insan tarafından bir "çözüm önerisi" diye konuşulmaya başlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 6 Temmuz'da açıklanan ve Birleşmiş Milletler verilerine dayanan haber bülteni dünya nüfusu hakkında önemli bilgiler verdi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987"yi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul etti. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirleniyor ve bu temaya ilişkin farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2020 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi olduğu öngörüldü. Bu tahminlere göre en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 439 milyon 323 bin 774 kişi ile Çin oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 380 milyon 4 bin 385 kişi ile Hindistan, 331 milyon 2 bin 647 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) takip etti. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 40,4'üne karşılık geliyor.

Özellikle pandemi döneminde milyonlarca insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti ve maalesef bu durum devam ediyor. Çin'den Dünya'ya yayılan Kovid-19 virüsünün dünya nüfusunu azaltmak için yapay olarak üretildiği iddiaları gün geçtikçe güç kazanırken bunun insani olmadığını ve böyle bir çılgınlığın yapılamayacağını savunanlar da azımsanacak gibi değil

2021 dünya nüfusu ve gelecek yıllara ilişkin projeksiyonlar

Dünya genelinde doğum oranları ve ölüm oranları arasındaki fark pozitif olduğu için türümüzün nüfusu artmaya devam ediyor. Ancak bu durum zamanla tersine dönmeye başladı. Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 iken 2020 yılında 1,76'ya geriledi. Nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10 seviyesinin altında kalan bu oran kötüye işaret.

Şu ana kadar yaklaşık 110 milyar insanın doğduğu tahmin edilen gezegenimizde 20. yüzyılın son 70 senesinde nüfusun tarihte en fazla yükselişini gösterdiği anlaşılıyor.

Dünya nüfusu 1 milyara 1802 yılında, 2 milyara 1927 yılında, 3 milyara 1961 yılında, 4 milyara 1971 yılında, 5 milyara 1987 yılında, 6 milyara 12 Ekim 1999 tarihinde, 7 milyara Ekim 2011 tarihinde ulaşılmıştır.

Ayrıca Birleşmiş Milletlerin öngörülerine göre dünya nüfusu 2030 yılında 9,6 milyara, 2040 yılında 10,3 milyara, 2050 yılında ise 12 milyara ulaşacaktır.

Eğer Allah ömür verir de bu öngörülerin gerçekleştiği günleri görürseniz umuyoruz ki bugünkü sıkıntıların daha da fazlasına maruz kalmazsınız. Ancak ne yazık ki yıllar itibarıyla yaşanan gelişmeler ve dünya düzenindeki değişim, gelecek yıllar hem türümüz hem de gezegenimiz için çok daha fazla sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor.