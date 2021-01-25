Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 72 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 72 milyon 12 bin 172'si iyileşti.

ABD'de 15 milyon 473 bin 481, Hindistan'da 10 milyon 345 bin 267, Brezilya'da 7 milyon 653 bin 770 ve Rusya'da 3 milyon 150 bin 763 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 314 bin 403 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya’da 1 milyon 897 bin 861’e, Kolombiya'da 1 milyon 832 bin 168’e, Almanya’da 1 milyon 823 bin 500’e, Arjantin'de 1 milyon 656 bin 149’a, İngiltere'de 1 milyon 648 bin 218’e, Meksika'da 1 milyon 320 bin 448’e, Polonya'da 1 milyon 237 bin 736’ya ve Güney Afrika’da 1 milyon 230 bin 520’ye ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 851 bin 823 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 100 milyon 10 bin 10'a ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 144 bin 141 kişi hayatını kaybetti.

AA