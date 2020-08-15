Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 357 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 21 milyon 357 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 763 bin 387 kişi öldü.

Vaka sayısı 21 milyon 357 bin 890'a çıkarken, virüs saptanan 14 milyon 151 bin 766 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 442 bin 737 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 476 bin 266 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 171 bin 535 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 278 bin 895), Hindistan (2 milyon 527 bin 308), Rusya (912 bin 823), Güney Afrika (579 bin 140), Peru (516 bin 296), Meksika (511 bin 369), Kolombiya (445 bin 111), Şili (382 bin 111), İspanya (358 bin 843), İran (338 bin 825), İngiltere (316 bin 367), Suudi Arabistan (295 bin 902), Pakistan (288 bin 47), Arjantin (282 bin 437), Bangladeş (271 bin 881), İtalya (252 bin 809), Türkiye (246 bin 861), Almanya (223 bin 774), Fransa (212 bin 11), Irak (168 bin 290), Filipinler (153 bin 660), Endonezya (135 bin 123), Kanada (121 bin 652), Katar (114 bin 532) ve Kazakistan (102 bin 287).”

ABD'nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (106 bin 571), Meksika (55 bin 908), Hindistan (49 bin 148), İngiltere (41 bin 358), İtalya (35 bin 234), Fransa (30 bin 406), İspanya (28 bin 617), Peru (25 bin 856), İran (19 bin 331), Rusya (15 bin 498), Kolombiya (14 bin 492), Güney Afrika (11 bin 556), Şili (10 bin 340), Belçika (9 bin 924), Almanya (9 bin 289), Kanada (9 bin 20), Hollanda (6 bin 167), Pakistan (6 bin 162), Ekvador (6 bin 30), Endonezya (6 bin 21), Türkiye (5 bin 934), İsveç (5 bin 783), Irak (5 bin 709), Arjantin (5 bin 527) ve Mısır (5 bin 124)."