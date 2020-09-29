Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 552 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 6 bin 381 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 33 milyon 552 bin 625'e çıkarken, virüs saptanan 24 milyon 881 bin 239 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 665 bin 5 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 361 bin 611 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 209 bin 808 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (6 milyon 145 bin 291), Brezilya (4 milyon 748 bin 327), Rusya (1 milyon 159 bin 573), Kolombiya (818 bin 203), Peru (808 bin 714), İspanya (748 bin 266), Meksika (733 bin 717), Arjantin (723 bin 132), Güney Afrika (671 bin 669), Fransa (542 bin 639), Şili (459 bin 671), İran (449 bin 960), İngiltere (439 bin 13), Bangladeş (360 bin 555), Irak (353 bin 566) Suudi Arabistan (333 bin 648), Türkiye (315 bin 845), Pakistan (311 bin 516), İtalya (311 bin 364) ve Filipinler (307 bin 288)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (142 bin 161), Hindistan (96 bin 351), Meksika (76 bin 603), İngiltere (42 bin 1), İtalya (35 bin 851), Peru (32 bin 324), Fransa (31 bin 808), İspanya (31 bin 411), İran (25 bin 779), Kolombiya (25 bin 641), Rusya (20 bin 385), Güney Afrika (16 bin 586), Arjantin (16 bin 113), Şili (12 bin 698), Ekvador (11 bin 280) ve Endonezya (10 bin 473)."