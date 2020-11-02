Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 47 milyona dayandı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 46 milyon 823 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 205 bin 321 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 46 milyon 823 bin 570'e çıkarken virüs saptanan 33 milyon 756 bin 959 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 11 milyon 861 bin 290 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 473 bin 911 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 236 bin 471 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 229 bin 322), Brezilya (5 milyon 545 bin 705), Rusya (1 milyon 636 bin 781), Fransa (1 milyon 413 bin 915), İspanya (1 milyon 264 bin 517), Arjantin (1 milyon 173 bin 533), Kolombiya (1 milyon 83 bin 321), İngiltere (1 milyon 34 bin 914), Meksika (929 bin 392), Peru (904 bin 911), Güney Afrika (726 bin 823), İtalya (709 bin 335), İran (620 bin 491), Almanya (544 bin 346) ve Şili (511 bin 864)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (160 bin 104), Hindistan (122 bin 642), Meksika (91 bin 895), İngiltere (46 bin 717), İtalya (38 bin 826), Fransa (37 bin 19), İspanya (35 bin 878), İran (35 bin 298), Peru (34 bin 529), Kolombiya (31 bin 515), Arjantin (31 bin 140), Rusya (28 bin 235), Güney Afrika (19 bin 411), Şili (14 bin 247), Endonezya (13 bin 943), Ekvador (12 bin 684), Belçika (11 bin 737), Irak (10 bin 966), Almanya (10 bin 622), Türkiye (10 bin 326) ve Kanada (10 bin 179)."

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 09:11