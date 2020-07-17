Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 14 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 14 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 14 milyon 3 bin 442’ye ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 3 milyon 699 bin 307 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (2 milyon 15 bin 382), Hindistan (1 milyon 20 bin 644), Rusya (759 bin 203), Peru (341 bin 586), Güney Afrika (324 bin 221), Meksika (324 bin 41), Şili (323 bin 698), İspanya (305 bin 935), İngiltere (292 bin 552), İran (269 bin 440), Pakistan (259 bin 999), Suudi Arabistan (245 bin 851) ve İtalya (243 bin 736) oldu. Türkiye'deki vaka sayısı 216 bin 873’e ulaştı.

Vaka sayısı 70 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Almanya (201 bin 931), Bangladeş (199 bin 357), Fransa (173 bin 838), Kolombiya (173 bin 206), Arjantin (114 bin 783), Kanada (109 bin 264), Katar (105 bin 898), Irak (88 bin 171), Mısır (85 bin 771), Çin (83 bin 622), Endonezya (83 bin 130), İsveç (76 bin 877) ve Ekvador (71 bin 365)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 593 bin 890 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 8 milyon 322 bin 218 kişi iyileşti, halen 5 milyon 83 bin 806 hasta tedavi görüyor.

Kaynak: AA