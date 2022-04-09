Dünya gıda kriziyle karşı karşıya

Dünyada gıda, dengeleri değiştirecek stratejik ürün olarak öne çıkıyor. Pandemi etkisi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber gıdanın ne kadar stratejik bir ürün olduğu yeniden hatırlanmış oldu.

Gıda güvenliği için harekete geçmeye başlayan ülkelerde gıda stoku başvurulan yöntemler arasında.

Çin ve Pakistan da o ülkelerden… Çin'in son 3 yılda ithal ettiği mısır miktarı 6 kat arttı.

Bu durum dünyada gıda fiyatlarını önemli oranda arttırdı. Ancak tek etken o değil.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş tüm dünyadaki enflasyonu tetikledi, küresel sistemin zincirlerini harekete geçirdi.

TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, savaşla beraber enerji ve lojistiğin fiyatları yukarıya doğru çekmesinden dolayı buğdayın tonunun 500 dolara çıktığını söyledi.

Türkiye dünyada en fazla un ihraç eden ülke

Rusya ve Ukrayna tarımda söz sahibi 2 ülke. Rusya, dünyanın en büyük buğday ihracatçısı. Ukrayna ile birlikte toplam buğday ihracatının yüzde 30'u savaşan 2 ülkeye ait.

Ayçiçeği için de durum farksız. Dünyada 60 milyon ton ayçiçeği çekirdeği üretimi yapılıyor. Yüzde 52'si Rusya ve Ukrayna'dan temin ediliyor.

Dünyada en çok ayçiçeği ithal eden ülke Türkiye. İkinci sırada ise Avrupa Birliği ülkeleri bulunuyor. Buğday üretiminde ise Türkiye kendisine yüzde 89 oranında yetiyor.

Türkiye dünyada en fazla un ihraç eden ülke. Makarnada ise İtalya'dan sonra ikinci sırada.

İhracat yasakları, ülkeleri yeni arayışlara yöneltti

Rusya, Ukrayna ve Kazakistan arpa, kara buğday gibi tahıl ürünlerinde ihracatı yasakladı yada kota getirdi. Dünya ülkeleri gıda ihtiyaçları için yeni arayışlara yöneldi.

Ülkeler 'kendine yeterliliği' gündeme aldı. Çünkü artan fiyatlara rağmen gıda ürünlerine erişimde sıkıntı baş gösterdi.

Potansiyeli çok yüksek olan Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük tarım ekonomisi.

Sebze ve meyve üretiminde de Türkiye Avrupa'da birinci sırada. Kahve dışında ülkede yetişmeyen ürün neredeyse yok. Dünyayı besleyecek potansiyel var.