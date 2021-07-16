Dünya Kupası kazanan ülkeler, Dünya Kupası şampiyonları

İlk kez 1930 yılında oynanan global organizasyon sonucu Dünya Kupası kazanan ülkeler ve Dünya Kupası şampiyonları belirlendi. Her 4 yılda bir düzenlenen etkinlik, İkinci Dünya Savaşı sebebiyle 1942 ile 1946 senelerinde iptal edildi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) üyesi erkek milli futbol takımlarının oynadığı FIFA Dünya Kupası en son 2018'de yapıldı ve Rusya'da oynanan final maçında Fransa Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nı kaldırmanın gururunu yaşadı.

Dünya Kupası toplam 21 kez oynandı ve dev turnuvaya 76 farklı ülke iştirak etti. Dünya Kupası'nın yıldızı şüphesiz Brezilya'dır. Bu ülkenin millileri oynanan bütün etkinliklerde top koşturmuştur ve Brezilya tam 5 defa Dünya Kupası'nın sahibi olmuştur. Brezilya'yı 4'er şampiyonlukla İtalya ve Almanya, 2'şer şampiyonlukla Uruguay, Arjantin ve Fransa, daha sonra ise birer kez şampiyon olan İngiltere ve İspanya takip etmektedir.

Yıllar itibarıyla şampiyon olan ülkeleri sıralayacak olursak, 1930'da Uruguay, 1934 yılında İtalya, 1938'de yine İtalya, 1950'de Uruguay, 1954 yılında Batı Almanya, 1958'de Brezilya, 1962'de tekrar Brezilya, 1966'da İngiltere, 1970 yılında Brezilya, 1974 yılında Batı Almanya, 1978'de Arjantin, 1982'de İtalya, 1986'da Arjantin, 1990 yılında Almanya, 1994 yılında Brezilya, 1998'de Fransa, 2002'de Brezilya, 2006'da İtalya, 2010'da İspanya, 2014 yılında Almanya ve Dünya Kupası'nın en son düzenlendiği yıl olan 2018'de Fransa bu zevki tatmış oldu.

Dünya Kupası kazanan ülkeler kaç tane ve hangileri?

Öte yandan, 91 yıllık tarihi olan bu dev organizasyonun adı her ne kadar Dünya Kupası olsa da başarılı olan ülke sayısının çok az olduğu göze çarpmaktadır.

Dünya Kupası sadece 8 ülkeye gitti. Şimdiye kadar 5 Avrupa ülkesiyle 3 Güney Amerika ülkesinin kazandığı turnuvada başka kıtalardan şampiyonluğa uzanabilen ülke olmadı.

İlk ve son kez oynanan finallerden kısaca bahsetmek istiyoruz.

Maddi yetersizlikler dolayısıyla sadece 13 ülkenin katılabildiği 1930'daki ilk organizasyonda Uruguay ve Arjantin, Montevideo'da final oynadı. Evindeki maçta 4-2 galip gelen Uruguay, Dünya Kupası'nı kazanan ilk ülke olarak tarihe geçti.

3 yıl önce oynanan turnuvada ise Fransa son gülen oldu. Brezilya, Arjantin ve İspanya'nın çabuk vazgeçtiği 2018 Dünya Kupası'nda Almanya grubunun sonuncusu olan "Horozlar", tarihinin en güçlü kadrolarından biriyle Rusya'da Hırvatistan'ın karşısına çıktı. Pogba, Mbappe ve Griezmann gibi muhteşem oyuncuların top koşturduğu Fransa, Vida ve Modric gibi başka süper fotbolcuların oynadığı Hırvatistan'ı mağlup etti. 4-2 sona eren ve pek çok sürprize sahne olan final maçında Fransa, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanma mutluluğunu yaşadı.

Gelecek yıl 22. kez düzenlenecek olan Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde organize edilecek. Söz konusu etkinlik, Orta Doğu'da oynanan ilk turnuva olma özelliğini taşıyacak.