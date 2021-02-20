Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı Yusuf el-Karadavi'den M. Emin Saraç Hoca için taziye

Yusuf el-Karadavi sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşımda bulunarak dün vefat eden M. Emin Saraç Hoca için taziyede bulundu.

Yusuf el-Karadavi, "Hayatını Allah'a davet yoluna adayan, Türkiye'nin büyük âlimlerinden, El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi mezunu eski sınıf arkadaşım Şeyh Muhammed Emin Saraç'a Allah rahmet eylesin. Allah onu bağışlasın, onu davetçilerin, sadıkların ve alimlerin mükafatıyla mükafatlandırsın" ifadelerini kullandı.

Hayatını Allah'a davet yoluna adayan, Türkiye'nin büyük âlimlerinden, El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi mezunu eski sınıf arkadaşım Şeyh Muhammed Emin Saraç'a Allah rahmet eylesin. Allah onu bağışlasın, onu davetçilerin, sadıkların ve alimlerin mükafatıyla mükafatlandırsın. https://t.co/vI21Pz9uIZ — Yusuf el-Karadavi (@alqaradawytr) February 20, 2021

Kaynak: HABER 7

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 17:38