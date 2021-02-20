Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı Yusuf el-Karadavi'den M. Emin Saraç Hoca için taziye

Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı Yusuf el-Karadavi, dün vefat eden Muhammed Emin Saraç Hoca için taziye mesajı yayımladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı Yusuf el-Karadavi'den M. Emin Saraç Hoca için taziye

Yusuf el-Karadavi sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşımda bulunarak dün vefat eden M. Emin Saraç Hoca için taziyede bulundu.

 Yusuf el-Karadavi, "Hayatını Allah'a davet yoluna adayan, Türkiye'nin büyük âlimlerinden, El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi mezunu eski sınıf arkadaşım Şeyh Muhammed Emin Saraç'a Allah rahmet eylesin. Allah onu bağışlasın, onu davetçilerin, sadıkların ve alimlerin mükafatıyla mükafatlandırsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER 7

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 17:38
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