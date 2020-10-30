Dünya Müslüman Alimler Birliği, Ezher ve Hariri, Fransa'daki terör saldırısını kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Fransa'daki terör saldırısıyla ilgili birliğin başkanı Ahmed er-Raysuni ve genel sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin imzasıyla bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Faili kim olursa olsun, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun, bu iğrenç barbarca suçu kınıyoruz." denildi.

İslam'ın ve Müslümanların bu terör saldırısıyla bir alakasının bulunmadığı ve İslamın bu tür eylemleri şiddetle haram kıldığı vurgulanan açıklamada, özellikle Avrupa ülkelerindekiler başta olmak üzere tüm Müslümanlara aşırılık, şiddet ve terörizme yönelik her türlü eğilimle mücadelede hiçbir çabadan kaçınmamaları ve hoşgörü, barış ve şefkat tutumunu pekiştirmeleri çağrısında bulunuldu.

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada da Fransa'daki terör saldırısı şiddetle kınandı.

Hoşgörü dini İslamın ve semavi dinlerin öğretisiyle örtüşmeyen söz konusu çirkin terör saldırısın kabul edilebilir hiçbir gerekçesinin olamayacağı vurgulanan açıklamada, özellikle başkalarının inançları ve canları söz konusu olduğunda şiddet ve nefret söyleminin tırmandığı uyarısında bulunuldu.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadı.

Hariri, terörizmin dininin olmadığını ve tüm Müslümanların İslam ve sevgi peygamberiyle hiç bir ilgisi olmayan, din, ahlak ve insanlıkla hiç bir bağlantısı bulunmayan bu suç eylemini reddetmesi gerektiğini vurguladı.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde bu sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 01:39