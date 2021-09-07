Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden BM'ye Suriye çağrısı

Merkezi Katar'ın başkenti Doha'da olan Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından yapılan açıklamada, Esed rejiminin Suriye'nin güneyindeki Dera el-Beled'de yaptıklarının insanlık karşıtı savaş suçu seviyesine çıktığı vurgulandı.

Kentin sistematik topçu saldırısına maruz kalmasının kınandığı belirtilen açıklamada, Suriye meselesine ilişkin uluslararası toplumun duyarsızlığının esefle karşıladı belirtilerek, "Dera el-Beled'de uygulanan bu zalim abluka, sistematik bombardıman, öldürme ve yıkım, insanlık karşıtı vahşi suçlardan sayılır." ifadeleri kullanıldı.

Kentte 10 bin sivil insanın söz konusu suça maruz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, Deralıların içme suyu, elektrik, ilaç ve çocuklar için süt gibi en basit ihtiyaç maddelerinden mahrum edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, BM'ye, Dera el-Beled halkına karşı yürütülen vahşi uygulamaları durdurması için Esed rejmine müdahale etmesi, özgür dünyaya, insani örgütlere ve hayır kurumlarına da oradaki halka yardım etmeleri için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

DERA'DAKİ OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi güçleri, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başlamıştı.