Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, önde gelen Türk alimlerden Muhammed Emin Saraç Hoca'nın ilim ve amelle dolu yaklaşık 90 yıllık bir ömrün ardından Hakk'ın rahmetine kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, Saraç'ın Filistin topraklarının bir karışından bile feragat edilemeyeceği fetvasını verdiği ve Filistinlilerin haklı davalarını desteklediği kaydedildi.

İslam dünyasının, Saraç'la birlikte büyük bir alimini kaybettiği belirtilen açıklamada, merhum için Allah'tan rahmet dilendi.

Son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç, tedavi gördüğü hastanede 19 Şubat'ta vefat etmişti.

AA