Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Taliban'a çağrı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Afganistan'daki geçici Taliban hükûmetine adil yönetim kurma çağrısı yaptı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birliğin Başkanı Ahmed Raysuni, Genel Sekreter Karadaği ve Katar'daki şubesinin müdürü Muhammed eş-Yafii, Katar'ın başkenti Doha'da, Taliban hükümeti siyasi ofisinden bir heyeti kabul etti.

Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzai'nin başkanlık ettiği heyette, Taliban Sözcüleri Süheyl Şahin ve Muhammed Naim de hazır bulundu.

Karadaği görüşmede, Taliban hükûmetine, önceliği adil yönetim olan bir idare tesis etme çağrısında bulundu.

Raysuni ise hükûmetten ya da Taliban'dan gelecek her türlü öneriye cevap vermek için çalışacaklarını, bu amaçla eğitim, siyaset ve ekonomi alanında diğer ülkelerinde tecrübelerinden istifade etmek için sempozyum ve konferanslar düzenlemeye hazır olduklarını bildirdi.

Heyete başkanlık eden Stanikzai de Taliban hükûmetinin Başbakanı Muhammed Hasan Ahund'u tebrik etmesinden ötürü Birliğe teşekkür etmek için Doha'yı ziyaret ettiklerini belirtti.

Afganistan'ın, Birliğin yönlendirmesi ve tavsiyelerine ihtiyacı olduğunu dile getiren Stanikzai, bu konuda kendilerine destek olunmasını istedi.

Stanikzai, Afgan halkının yüzde 70'inin yoksulluk sınırın altında yaşadığını, ekonomik kısıtlamaların yanı sıra medyanın saldırılarına maruz kaldıklarını vurguladı.

Stanikzai ayrıca uluslararası sistemle çelişmeyen İslami bir yönetim kurmayı istediklerini dile getirdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği 12 Eylül'de yaptığı açıklamada Ahund'u tebrik etmişti.