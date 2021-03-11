Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Uygur Türkleri için yeni adım

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Uygur Türklerine yönelik suçların ve keyfi uygulamaların kınandığ bir yazılı açıklama yapıldı.

Çin'deki Müslüman Uygurları hedef alan "toplu hapis cezaları ve işkencelere, dinlerini değiştirmeye ve onlara zorla ateizmi empoze etme teşebbüslerine, dini ve ulusal kimliklerini değiştirme girişimlerine" tepki gösterilen açıklamada, "Uygur Müslümanlarını yavaş yavaş ortadan kaldırmaya çalışma ve doğumları önlemek için kadınları kısırlaştırma operasyonlarına zorlama gibi ağır ihlaller ve suçların" medyadan takip edildiği aktarıldı.

Pekin yönetiminden "bu uygulamalardan vazgeçilmesi, Müslümanlara meşru, yasal ve insani haklarının verilmesi, onlara yönelik her türlü adaletsizliğin ortadan kaldırılması" talep edilen açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam ülkeleri, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarına da üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Birliğin, "tüm tarafların çıkarlarını koruyan kapsamlı ve adil bir uzlaşının sağlanmasına katkıda bulunmaya ve Pekin yönetimi kabul ederse, oradaki Müslümanları ve Çinli yetkilileri ziyaret etmek ve onlarla iletişim kurmak için bir heyet göndermeye hazır olduğu" ifade edildi.

AA