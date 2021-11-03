Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Etiyopya için sükunet çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde çatışan taraflara sükunet çağrısında bulundu.

Karadaği, Birliğin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Etiyopya'nın kuzeyinde ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında devam eden çatışmalardan duyduğu endişeyi ifade etti.

Ülkenin daha fazla bölünmeye, kan dökülmesine, yıkıma ve istikrarsızlığa yol açacak fitne ateşine düşmesini önlemek için tüm Etiyopyalıları sükunete ve çatışan tüm taraflar arasındaki savaşı sona erdirmeye çağıran Karadaği, taraflardan ülkenin ve tüm Etiyopya halkının çıkarlarını dikkate almalarını istedi.

Etiyopya ordusu, bugün ülkenin kuzeyindeki Adi Hageray bölgesinde TPLF'ye ait askeri eğitim merkezine hava saldırısı düzenlemişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.