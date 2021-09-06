Dünya Müslüman Âlimler Birliği'nden Taliban'a çağrı

Taliban’ın Afganistan’da yönetim oluşturma çabaları sürerken, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Yeni Şafak aracılığıyla çağrıda bulundu: “Afganistan’dan her türlü işgalcinin çıkarılması dolayısıyla Taliban ve Afganları tebrik etmiştik. Taliban’ın Katar, Malezya ve Türkiye gibi Müslüman ülkeleri örnek almasını tavsiye ediyoruz. Bu konuda daha önce de onlarla istişarelerde bulunduk. Alanında uzman binlerce profesörü barındıran bir birliğimiz var. Taliban hangi konuda desteğe ihtiyacı olursa biz hazırız.”

KADINLARA DAHA ANLAYIŞLI YAKLAŞIM

Ülkede tüm Afgan halkını temsil eden bir hükümet kurulması gerektiğini söyleyen el-Karadaği, “Kadınları, farklı etnik grupları ve farklı görüşleri dışarıda bırakmayacak, hepsinin hakkını koruyacak, Afgan halkının tüm bileşenlerini içeren şuraya dayalı istikrarlı bir hükümete ihtiyaç var” dedi. Kadın hakları konusunda da konuşan el-Karadaği, “Görünen o ki Taliban değişmiş ve geniş çaplı bir esneklik ortaya koymuş. 20 yıllık sürecin ardından Taliban’ın daha dikkatli adımlar atacağına inanıyorum. Kadınlara yönelik İslam fıkhına uygun, anlayışlı bir siyasi sistem kurmasını ümit ediyoruz” açıklamasını yaptı.

FRANSA ÇOK MU ÖZGÜRLÜKÇÜ?

Batılı ülkelerin Taliban konusunda ikiyüzlü tutum izlediklerini ifade eden Karadaği, sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin Fransa’da Müslümanlara yönelik baskılar artıyor. Ülkede Müslüman kadınların başörtüsü takması, başörtülülerin de okula gitmeleri yasaklanıyor. Peki nerede özgürlük? Batılı ülkeler sadece kendi çıkarlarını gözetiyor. Son yıllarda İslamofobi’nin giderek artması ve Müslümanların hedef alınması, aslında her şeyi anlatıyor. İslam ülkelerinin bu tutum karşısında bir arada olması şart. Bu sebeple Taliban’a onlar gibi önyargılı yaklaşılması doğru değil.”

YÖNETİM NETLEŞİYOR

Ülkede kontrolü ele alan Taliban’ın nasıl bir kabine oluşturacağı merak ediliyor. Euronews’in Taliban kaynaklarına dayandırdığı haberde; yeni yönetimde Şeyh Heybetullah Ahundzade’nin ruhani lider olmaya devam edeceği, Şeyh Abdulhakim Hakkani’nin emir, Molla Abdulgani Birader’in ise kabinenin başında başbakanlık görevini yürüteceği iddia edildi. Resmen ilan edilmemiş listeye göre diğer görev dağılımlarının şöyle olacağı öne sürüldü: El Hac Sadr Muhammed İbrahin Sahib Savunma Bakanı, Siraceddin Hakkani İçişleri Bakanı, Malagal Aga Akhund Maliye Bakanı, Abbas Stangari Dışişleri Bakanı, Molla Muhammed Naim Sınırlardan Sorumlu Bakan, Molla Muhammed Hasan Rahmani Tabii Kaynaklar Bakanı.