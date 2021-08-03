Dünya yangınlarla boğuşuyor

Aşırı sıcaklarla karşı karşıya olan Akdeniz ülkeleri İtalya ve Yunanistan yangınlarla boğuşuyor. Rekor sıcaklıkların etkisini göstermesi beklenen Akdeniz kıyı ülkelerinden İtalya’da 200’den fazla yangınla mücadele edilirken, 2 günde 116 yangının çıktığı Yunanistan’da başta Mora yarımadası olmak üzere, Rodos ve Mikonos adalarında da alevlerin önüne geçilemiyor. Yunanistan’da geçen hafta da başta Atina yakınlarındaki Dionisos bölgesi olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık arazi kül olmuş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti. İtalyan itfaiye kurumunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, dün itibarıyla ülke genelinde 800 yangının devam ettiği, bunlara havadan ve karadan 600’den fazla müdahalede bulunulduğu bildirildi.

SİCİLYA MERKEZLİ MÜCADELE

İtalya'da hafta ortasından bu yana yangınların sürdüğü Sicilya’nın özellikle Messina kenti ve civarındaki Santa Domenica Vittoria, Librizzi, Terme Vigliatore beldelerinde yangınlarla mücadelesinin aralıksız sürdüğü kaydedildi ve Aidone beldesindeki yangınlara da Canadair model yangın söndürme uçaklarıyla havadan müdahale edildiği aktarıldı.

DRAMATİK SAHNELER YAŞANIYOR

Yangınlardan en çok etkilenen yerlerin başında gelen Sicilya adası için Başbakan Mario Draghi, sivil savunma imkanlarının seferber edilmesine yönelik bir kararname imzaladı. Adaya, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere diğer bölgelerden takviye ekipler gönderildi. İtalyan ANSA ajansının haberinde de Pescara’da “dramatik sahnelerin yaşandığı” ifade edilirken, şu ana kadar alevlerden etkilenen 5 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

MORA’DA KÖYLER BOŞALTILDI

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda da Zeria ve Ahaia bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına 294 itfaiye personeli, 7 piyade ekibi, 77 itfaiye aracı, 7 helikopter ve 5 uçak ile müdahale edildiği aktarıldı. Ziria, Kranidi ve Almiro bölgelerinde bazı köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi. Yunan basınındaki haberlerde, sahil şeridindeki Panagopulos bölgesinde, yoğun dumandan etkilenen yaklaşık 110 çocuğun bulunduğu bir tatil kampının tahliye edildiği, yangın nedeniyle Rio Antirio köprüsünün bir süre trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

RODOS’A TAKVİYE GÜÇ İSTENDİ

Öte yandan Rodos Adası, Mikonos Adası ve Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Sofulu bölgesinde de öğlen saatlerinde yeni orman yangınları çıktığı duyuruldu. Yangının Rodos Adası'nın kuzeyinde etkili olduğu, uçak ve helikopterle müdahalede edildiği bildirildi. Atina’dan adaya takviye güç talebinde bulunuldu. Sosyal medyada "Rodos için dua edin" etiketleri açıldı.

Kanada kavruluyor

Kanada’da her yıl mevsimsel olarak yaşanan orman yangınları bu sene aşırı sıcaklar nedeniyle önceki yıllara nazaran etkisini daha da artırdı. Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi’nden alınan verilere göre, 28 Temmuz itibarıyla, farklı illerde 228 aktif yangın tespit edildi ve bu sayının 172’si kontrol altına alındı. Ülkenin British Columbia, Ontario, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba eyaletlerinde bu sene yaklaşık 4 bin 800 yangın tespit edildi.

Sibirya bir aydır yanıyor

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Yakutistan’da geçtiğimiz temmuz ayı ortalarında başlayan orman yangınları devam ediyor. Yüzde 80’i ormanlık alanlarla kaplı olan Yakutistan’daki yangın söndürme çalışmalarına Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı 2 bin 250 personelin yanısıra 284 yangın söndürme aracı katıldı. Hala ek kuvvetlerin gönderilmeye devam edildiği Yakutistan’da temmuz ayı itibarıyla 163 ayrı noktada yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından 163 yangından 138’inin hala devam ettiği ve bu bölgelerde yangınlara karşı mücadele edildiği aktarıldı. Kırsal bölgelerde ilerleyen yangın nedeniyle de birçok hayvan telef oldu.