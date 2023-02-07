Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları

Kültür sanat hayatının dünyaca ünlü isimleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada Türkiye'ye taziye mesajları yayınlıyor.

Önceki gün Russell Crowe, Antonio Banderas, Dua Lipa ve Mark Eliyahu Türkiye'ye destek mesajları yayınlarken, bugün de dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, şarkıcı Zara Larsson, komedyen Ellen DeGeneres ve Della Miles'ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, takipçileriyle Türkiye'nin yanında olduklarını belirten mesajlar paylaştı.

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Twitter'da bir kullanıcının Türkiye'deki depremle ilgili paylaşımını alıntılayarak "EarthquakeTurkiye" (DepremTürkiye) etiketini kullandı.

İsveçli ünlü pop sanatçısı Zara Larsson, Instagram hesabındaki hikayesinde "The Guardian" gazetesindeki haberi alıntılayarak bağışta bulunmak isteyenler için AKUT'un linkine yer verdi.

ABD'li komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres ise Instagram hesabındaki mesajında bir yardım kuruluşunun bağış linkini paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'nin desteğimize ihtiyacı var. Binlerce insan öldü ve daha fazlası hala enkazda mahsur kalmış durumda. İmkanı olanların yardım çabalarını destekleyeceğini umuyorum." sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

Sosyal medya hesaplarından pek çok paylaşım yapan ABD'li sanatçı Della Miles da depremle ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

ABD'li müzik grubu Testament'ın gitaristi Steve Di Giorgio, kişisel Twitter hesabında depremle ilgili bir fotoğrafın üzerine kırık kalp emojisi ekleyerek, Türkiye ve Suriye deprem etiketlerini paylaştı.

Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu ve TV programcısı Reshad Strik, Instagram hesabında yardım çağrılarında bulunarak, "Ya rabbi yardım et. Türkiye ve Suriye..." paylaşımını yaptı.

Numan Acar ve Tim Seyfi'den taziye mesajları

Türk asıllı oyuncular Numan Acar ve Tim Seyfi de sosyal medya hesaplarından çeşitli paylaşımlar yaparak takipçilerini destek vermeye davet etti.

Dünyaca ünlü rock grubu Kiss'in solisti ve basçısı Gene Simmons, Twitter hesabında ,"Binlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük depremden ötürü, kalbim ve dualarım Türk halkıyladır. Sevgimizi ve en iyi dileklerimizi iletiyoruz." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

Daha önce Türkiye'de birçok kez konser veren Hollandalı grup Epica'nın solisti Simone Simons da depreme ilişkin, "Kalbim Türkiye ve Suriye için kanıyor." mesajını paylaştı.

Finlandiyalı soprano ve rock solisti Tarja Turunen ise sosyal medya hesaplarında, "Dualarımız Türkiye, Suriye ve depremden etkilenen diğer bütün ülkeler için." ifadelerini kullandı.