Dünyaca ünlü markadan Müslümanlara yönelik ilginç sansür

Adidas'ın sipariş sayfasında forma üzerine Hristiyan, Yahudi ve Budist yazılabiliyor ancak İslam ve Müslüman yazılamıyor.

Dünyaca ünlü spor kıyafeti üreticisi Adidas'tan Müslümanlara yönelik sansür uygulaması tepki topladı. — Yeni Şafak (@yenisafak) May 15, 2021

Dünyaca ünlü spor kıyafeti üreticisinin Almanya sayfasında futbolcu forması üzerine kişiye özel yazı uygulaması yapılabiliyor. Formaya Hristiyan, Budist, Yahudi ve pek çok dinin adı yazılabilirken İslam ya da Müslüman yazılamıyor.

Yeni Şafak