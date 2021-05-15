Dünyaca ünlü markadan Müslümanlara yönelik ilginç sansür
Dünyaca ünlü spor kıyafeti üreticisi Adidas'ın internet sitesinde Müslümanlara yönelik sansür uygulaması büyük tepki çekti.
Dünya 15.05.2021, 12:04
Adidas'ın sipariş sayfasında forma üzerine Hristiyan, Yahudi ve Budist yazılabiliyor ancak İslam ve Müslüman yazılamıyor.
Dünyaca ünlü spor kıyafeti üreticisi Adidas'tan Müslümanlara yönelik sansür uygulaması tepki topladı.— Yeni Şafak (@yenisafak) May 15, 2021
Dünyaca ünlü spor kıyafeti üreticisinin Almanya sayfasında futbolcu forması üzerine kişiye özel yazı uygulaması yapılabiliyor. Formaya Hristiyan, Budist, Yahudi ve pek çok dinin adı yazılabilirken İslam ya da Müslüman yazılamıyor.
Yeni Şafak
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