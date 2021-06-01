Dünyada 2 milyara yakın aşı yapıldı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 661 milyon 470 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken Çin'i 294 milyon 930 bin ile ABD, 215 milyon 818 bin ile Hindistan, 67 milyon 480 bin ile Brezilya, 64 milyon 920 bin ile İngiltere, 49 milyon 940 bin ile Almanya, 36 milyon 220 bin ile Fransa, 34 milyon 950 bin ile İtalya, 30 milyon 480 bin ile Meksika, 29 milyon 184 bin ile Türkiye, 28 milyon 500 bin ile Rusya, 27 milyon 50 bin ile Endonezya, 26 milyon 830 bin ile İspanya, 23 milyon 860 bin ile Kanada ve 20 milyon 80 bin ile Polonya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 1 milyar 940 milyonu aştı.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu.

Bu ülkeyi 130,13 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 125,31 ile San Marino, 122,27 ile İsrail, 116,79 ile Malta, 101,83 ile Bahreyn, 96,64 ile Şili, 96,54 ile Moğolistan, 95,63 ile İngiltere, 91,43 ile Macaristan, 88,34 ile Katar, 88,19 ile ABD, 88,12 ile Maldivler, 81,13 ile Uruguay, 76,52 ile Monako ve 73,2 ile İzlanda takip etti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 29 milyon 184 bin 107 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 34,59 oldu. 16 milyon 634 bin 979 kişiye ilk doz, 12 milyon 549 bin 128 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 171 milyon 509 bini aştı, 3 milyon 566 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA