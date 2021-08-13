Dünyada genelinde koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 206 milyon 628 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 354 bine, iyileşenlerin sayısı 185 milyon 404 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 37 milyon 215 bini, Hindistan'da 32 milyon 155 bini, Brezilya'da 20 milyon 285 bini ve Rusya'da 6 milyon 557 bini geçti.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), organ nakli yaptırmış kişilere ve kanser veya başka sağlık sorunlarıyla bağlantılı bağışıklığı zayıflamış hastalara, salgından korunmaları için üçüncü doz aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Rusya'da salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 815 ile virüs kaynaklı "en yüksek" günlük can kaybı sayısı açıklanırken, başkent Moskova'da ise virüse karşı tedbirler yeniden gevşetildi.

Almanya, salgın konusunda Türkiye, ABD ve İsrail'i yüksek riskli ülkeler kategorisine aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için yeni ekip (heyet) oluşturdu.

Çin, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenleri hakkında yeni bir soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını reddetti.

ABD, DSÖ'nün, salgının kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için yeni ekip oluşturulduğunu duyurmasını takdirle karşıladığını bildirdi.

İran'da salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıkan vaka sayıları ve can kayıplarına rağmen muharrem ayı törenlerinin yapılması dikkati çekti.

Japonya'da son 24 saatte 20 bin 366 yeni vaka görülürken salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

İsrail yönetimi, 50 yaş üstü kişilere ve sağlık çalışanlarına aşının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verdi.

Kırgızistan, vatandaşlarının Kazakistan'a girişine yönelik gümrük kapılarındaki kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasını istedi.

Somali'ye salgınla mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 302 bin 400 doz teslim edildi.

Moritanya'da salgınla mücadele kapsamında 2'nci ulusal aşılama kampanyasına geçildi.

Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 60 yaş ve üstü vatandaşlarına evde aşı yapmaya başladı.

Arakan Rohingya Birliği (ARU), Myanmar'da Arakan eyaletinde vaka sayıları artarken, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) aşılama kampanyasının dışında tutulduğunu bildirdi.

Tayland'da hükümetin salgınla mücadele yöntemini protesto etmek için başkent Bangkok'taki Başbakanlık Konutu'na yürümek isteyen muhalifler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Kanada’nın, salgında dördüncü dalgaya girdiği açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) salgınla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığının belirlediği işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak "Adapass" sisteminin devreye gireceği bildirildi.