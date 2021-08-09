Dünyada kaç kıta, kaç tane ülke var

8 milyara yakın insan nüfusuyla sayısız bitki ve hayvana ev sahipliği yapan, ne zaman oluştuğu tam olarak kestirilemeyen, asırlar hatta binlerce yıl öncesinden kalma izler taşıyan evimizi tanımaya çalışan pek çok kişinin aklına ilk gelen sorular dünyada kaç kıta var, dünyada kaç tane ülke var oluyor.

Bu sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz. Kıtaları ve ülkeleri mümkün olduğunca sizi sıkmayacak özet ayrıntılarla aktarmaya çalışacağız. Keyifli okumalar.

Bilindiği üzere güneş sisteminde sadece dünya üzerinde hayat var. Dünyada ise hayat, insanlar için yalnızca kara parçaları yani kıtalarda mevcuttur.

Bu kara parçaları gezegenimizin yüzde 30'una karşılık gelmektedir. Dünya yüzeyinin geri kalanı sularla kaplıdır. Yani göller, denizler ve okyanuslar...

Gezegenimizde yer alan bir kara parçası, gerekli bazı şartları taşıdığı durumlarda kıta olarak adlandırılmıştır. Söz konusu şartlar, iyi tanımlanmış bir bölge olması, normal okyanus tabanlarına oranla daha kalın bir tabana sahip olması, kendine ait jeosisteminin bulunması ve okyanus tabanına göre olan yüksekliği şeklinde sıralanmaktadır.

Dünyada 7 kıta vardır. Okyanuslar tarafından çevrelenen bu devasa adaların bazılarına eski dünya kıtaları, bazılarına ise yeni dünya kıtaları denilmektedir. Söz konusu kara parçalarının tamamında insan yaşamaz. Ayrıca bilim adamları 2017'de Yeni Zelanda kıyıları civarında kıta olarak kabul ettikleri yeni bir kara parçası bulmuşlardır.

7 kıtayı sıralayacak olursak bunlar Avrupa, Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, Avusturalya ve Antarktika kıtalarıdır.

Avrupa kıtasında toplam 64 ülke yer almaktadır. Bu ülkelerin 43'ü Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunurken kıtanın önde gelen devletleri İngiltere, Almanya, Vatikan, İtalya, Belçika ve İsviçre'dir.

Bu ülkeler arasında Türkiye çok özel bir konuma sahiptir. Çünkü Türkiye'nin hem Avrupa hem de Asya kıtasında toprakları vardır.

Asya kıtası ise 48 ülke, 6 bağımlı bölge ve 6 BM dışı ülkeden meydana gelmektedir. Kıtanın öne çıkan devletleri Rusya, Çin, Japonya, İsrail ve Hindistan'dır.

Güney Amerika'daki devletlerin 3'ü Birleşmiş Milletler tarafından ülke olarak tanınmamaktadır. Bunların dışında kıtada BM'nin tanıdığı 12 ülke daha yer almaktadır.

Kuzey Amerika'da 23 ülke vardır ve ABD, Küba, Kanada ve Meksika, kıtanın öne çıkan devletleridir.

Afrika Kıtası'nda bağımsız 54 ülke bulunur. Bunların dışında kıta, tanınmayan 2 ülkeye de ev sahipliği yapmaktadır.

Avusturalya Kıtası'nda yalnızca Avustralya devleti yer almaktadır.

Antarktika Kıtası ise insan hayatı için uygun olmadığından burada herhangi bir ülke yoktur.

Dünyada kaç tane ülke var

Kıtalardan sonra ülkelere geçtiğimizde dünyada 208 ülkenin yer aldığı bilinmektedir.

Bu sayı Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre zikredilmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bazı ülkeler BM tarafından ülke olarak tanınmamaktadır.

BM'ye göre Asya'da ve Avrupa'da 117 ülke yer almaktadır.

Yüzölçümü en büyük ülke olan Rusya, 18 milyon metrekare alana sahiptir. Rusya'yı Kanada izlemektedir.

64 ülkenin bulunduğu Avrupa Kıtası'nda en çok öne çıkan ülkeler Almanya, Hollanda, İtalya ve Fransa olarak kabul edilmektedir.

Asya Kıtası'nda ise 53 ülke vardır. Asya ülkelerinden bazıları Çin, Japonya, Güney Kore ve Kuzey Kore şeklinde sıralanabilir.

24 milyon kilometrekareden fazla bir alanı bulunan Kuzey Amerika, toplam 23 ülkeye sahiptir. Bu kıta, Asya ve Afrika'dan sonra en büyük üçüncü, nüfus bakımından ise en büyük dördüncü kıtadır. Kuzey Amerika ülkelerinden bazıları Amerika Birleşik Devletleri, Guatemala, Haiti, Meksika ve Panama'dır.

Güney Amerika 12 ülkenin evidir. En öne çıkan ülkeler ise Brezilya ve Arjantin olarak bilinmektedir.

Dünyanın en büyük ikinci kıtası Afrika, nüfus açısından da aynı sıradadır. 54 ülkenin bulunduğu kıtanın en göze çarpan ülkelerinin Nijerya ve Cezayir olduğu aktarılmaktadır.