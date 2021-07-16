Dünyada kaç Türk yaşıyor? Dünyadaki Türk sayısı

Dört bir yanında milyonlarca Türk yaşayan gezegenimizin yine pek çok noktasında dünyada kaç Türk yaşıyor? ve dünyadaki Türk sayısı gibi konu başlıklarıyla aramalar yapılıyor.

Resmi veriler, 3 ülke hariç dünyadaki bütün ülkelerde Türklerin bulunduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'den sonra en fazla Türk nüfusu Almanya'da ikamet ediyor. Çalışmak, okumak, tatil, macera gibi pek çok farklı nedenlerde dünya üzerine serpilmiş olan Türklerin en çok bulunduğu ikinci ülke ise Fransa.

Toplam Türk nüfusunun 90 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

Almanya, gurbetçi ülkesi olarak biliniyor. Türk mahallelerinin dahi bulunduğu Almanya'da Türkler artık yabancılık çekmiyor. Almanya'da yaklaşık 2 milyon Türk yaşadığı bilinmektedir.

Fransa'da ise 750 bin civarında Türk vatandaşının bulunduğu belirtiliyor.

Üçüncü sırada yer alan Hollanda'da da 500 bin Türk nüfusunun yer aldığı biliniyor.

Bu ülkelerin ardından gelen İngiltere'de yaklaşık 400 bin Türk yaşadığı kaydediliyor.

Dünyada en çok Türk nüfusunun bulunduğu 5. ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD). Çoğu zaman "dünyanın süper gücü" ve "özgürlükler ülkesi" olarak zikredilen ABD'de yaşayan Türk nüfusunun sayısı da yaklaşık 300 bin şeklinde tahmin ediliyor.

Türkler daha çok ABD'nin New York, Kaliforniya, Florida ve Teksas eyaletlerini tercih ediyor.

Dünyadaki Türk sayısı en az hangi ülkede

ABD'yi izleyen Avusturya'da ise 250 bin Türk vatandaşının bulunduğu aktarılıyor.

Daha sonra sıra geliyor Belçika'ya. Bu ülkede yaşayan Türklerin sayısının 240 bin olduğu bildiriliyor.

Listenin devamında Avustralya var ve Avustralya'da 150 bin Türk yaşıyor.

İsviçre, Danimarka, Kanada, İsveç, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Azerbaycan, İtalya, Rusya, Yunanistan, Gürcistan ve Norveç diye süren listeye göre bu ülkelerde yaşayan Türk nüfusu sırasıyla 130 bin, 75 bin, 70 bin, 62 bin 500, 60 bin, 60 bin, 55 bin, 50 bin, 40 bin, 25 bin, 22 bin ve 21 bin olarak tahmin ediliyor.