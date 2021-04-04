Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşanan gelişmeler...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 131 milyon 174 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 854 bini, iyileşenlerin sayısı 105 milyon 588 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 316 bine, Brezilya'da 12 milyon 912 bine, Hindistan'da 12 milyon 396 bine ve Fransa'da 4 milyon 741 bine ulaştı.

Hindistan'da günlük vaka sayılarının Eylül 2020'nin ardından en yüksek seviyeye çıktığı bildirildi.

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısı olan 18,1 milyon kişinin 30'unda kan pıhtısı geliştirdiği, bu 30 kişiden 7'sinin 24 Mart itibarıyla öldüğü kaydedildi.

Hollanda'nın Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurduğu bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki 2 eyalette salgının 4. dalgasının başladığını belirterek halkı uyardı.

Bangladeş’te hükümet yetkilileri, vaka sayısındaki artış nedeniyle 5 Nisan’dan itibaren ülke genelinde 1 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Pakistanlı bir şirket, Çin’in Livzon Mapharm firması ile Pakistan'da Kovid-19 aşısı üretme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Fas Maliye Bakanlığı, salgın kısıtlamalarından etkilenen sektörlerde çalışanlara mali tazminat ödemesinin hazirana kadar uzatıldığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilçeler arasındaki kontrollü geçişlerin 5 Nisan'dan itibaren kaldırılmasına karar verildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te salgınla mücadele amacıyla birkaç aydır devam eden gece sokağa çıkma yasağı nedeniyle gösteri düzenlendi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, vaka sayılarının artması nedeniyle 30 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, hafif ateş ve baş ağrısı şikayeti üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de görev yapan Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) mensubu iki askerin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı.

Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen İtalyan oyuncu Marco Verratti'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Politika Araştırmaları Enstitüsünün (IPS) salgının hızla yayıldığı 18 Mart 2020-18 Mart 2021'i kapsayan raporunda, 2 bin 365 milyarderin, servetlerine yüzde 54’lük bir artışla 4 trilyon dolar daha eklediği belirtildi.