Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 134 milyon 977 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 921 bini, iyileşenlerin sayısı ise 108 milyon 656 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 734 bine, Brezilya'da 13 milyon 286 bine, Hindistan'da 13 milyon 191 bine ve Fransa'da 4 milyon 939 bine ulaştı.

Brezilya'da son 24 saatte 4 bin 249 kişi yaşamını yitirirken bu rakam, salgının başlangıcından bu yana en yüksek ölü sayısı olarak kayda geçti.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetiminin salgınla mücadele politikalarına yönelik meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), ülkede 8 Aralık'ta başlayan aşılama programıyla 60 yaş üstündeki 10 bin 400 can kaybının önlendiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı, Johnson and Johnson aşısının pıhtılaşmaya neden olup olmadığını araştırıyor



Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından geliştirilen aşının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşılardan düşük gelirli ülkelerin şimdiye kadar sadece yüzde 0,2 pay alabildiğine dikkati çekerek, aşıların küresel dağılımında şok edici bir dengesizlik olduğunu söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgın nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının çok hızlı şekilde arttığı uyarısında bulundu.

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bazı camilerde belirli günlerde cemaate ücretsiz Kovid-19 testi yapılmaya başlandı.

"İngiltere varyantı, ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı "



Norveç'te doğum günü kutlamasında salgın kısıtlamasını ihlal eden Başbakan Erna Solberg'e 20 bin Norveç kronu (yaklaşık 2 bin 350 dolar) para cezası kesildiği bildirildi.

Hollanda, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca aşısının kullanımını 60 yaşın altındaki kişiler için durdurduğunu açıkladı.

Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'nda (KS) vaka sayılarındaki artışın ardından yalnızca paket servis veren restoran ve kafelerin, üç tarafının açık olması koşuluyla bahçelerinde de hizmet verebilecekleri açıklandı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, vaka sayılarının artması sonucu başkent metropolünde "yarı olağanüstü hal (OHAL)" tedbirleri uygulamaya hazırlandıklarını söyledi.

Japon araştırmacılar, Kovid-19'un İngiltere'de tespit edilen varyantının, ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi.

Venezuela, salgınla mücadele kapsamında aşı satın alımı için İngiltere ve ABD'den dondurulan altın rezervlerinin ve hesaplarının serbest bırakılmasını talep etti.

Fas hükümeti, salgınla mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararlarının bir ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

Mescid-i Haram'a ramazanda izin belgesi olmadan girenlere para cezası uygulayacak



Suudi Arabistan, salgın tedbirleri kapsamında ramazan süresince belirli sayıda ziyaretçinin alınacağı Mescid-i Haram'a "izinli giriş" uygulamasına riayet etmeyenlere para cezası uygulanacağını açıkladı.

Kazak bilim insanları tarafından geliştirilen ve QazVac (QazKovid-in) olarak adlandırılan aşının, Türkiye'deki fabrikada şişelere doldurulacağı bildirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak 12 şehirden 8'inde karşılaşmaların seyircili oynanacağı kaydedildi.