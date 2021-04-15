Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 168 bine, Hindistan'da 14 milyon 268 bine, Brezilya'da 13 milyon 677 bine ve Fransa'da 5 milyon 187 bine yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlamak amacıyla 825 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), ülkede Kovid-19 aşısı tamamlanan yaklaşık 66 milyon kişiden 5 bin 800'ünün virüse yakalandığını bildirdi.

Hindistan'da, artan vakalar nedeniyle ülkenin en büyük iki kenti Yeni Delhi ve Mumbai'de karantina tedbirleri ilan edildi. Bu kapsamda, başkent Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, en fazla vakanın görüldüğü Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de de 15 gün süreyle seyahat kısıtlaması getirildi.

Almanya’da doktorlar, salgın sebebiyle yoğun bakım servislerinde kapasitenin sınırına geldiği yönünde uyarıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, salgın nedeniyle Avrupa'da ölenlerin sayısının geçen hafta 1 milyonu aştığını belirterek "Bölgemizde durum ciddi. Her hafta 1,6 milyon yeni vaka bildiriliyor. Yani saatte 9 bin 500, dakikada 160 kişi." uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19'a karşı aşı olduğunu duyurdu.

Arjantin'de salgının yükselişe geçmesi nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ve okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesi gibi yeni önlemler alındı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı John Nkengasong, aşıların ikinci dozunun kıtaya ne zaman ulaşacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), salgınının ekonomiye olumsuz etkisinin, Sahra Altı Afrika'da 32 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa iteceği tahmininde bulundu.

İsrail'de salgın önlemleri kapsamındaki maske takma zorunluluğunun 18 Nisan'dan itibaren açık alanlarda uygulanmayacağı açıklandı.

Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsü Başkanı Amir İkram, Çin’in CanSino aşısını Pekin yönetiminin yardımıyla yakında Pakistan’da üretmeye başlayacaklarını belirtti.

Malezya Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, yaşlı ebeveynlerin farklı şehirlerde aşılanması amacıyla eyaletler arası seyahatlere bugünden itibaren müsaade edileceğini duyurdu.

Salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşılan Tayland’da hükümet, alışveriş merkezlerinin kapanış saatinin bugünden itibaren 21.00 olarak belirlendiğini duyurdu.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Nikai Toşihiro, vaka sayılarının artış trendini koruması halinde Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilebileceğini söyledi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin’in teknik direktörü Pal Dardai ve futbolcu Dodi Lukebakio’nun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.