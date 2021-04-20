Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 143 milyon 254 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 49 bini, iyileşenlerin sayısı 121 milyon 630 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 488 bine, Hindistan'da 15 milyon 586 bine, Brezilya'da 13 milyon 977 bine ve Fransa'da 5 milyon 296 bine yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlamak amacıyla bugüne dek 904 milyon 920 bin doz aşı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, salgın nedeniyle, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için "seyahat etmeyin" anlamına gelen 4. seviye seyahat uyarısı yayımlayacaklarını açıkladı.

Salgın nedeniyle mart 2020'den bu yana kapalı olan ABD ile Kanada ve Meksika arasındaki sınırın 1 ay daha kapalı kalacağı bildirildi.

Hindistan'da salgına karşı yürütülen aşılama kampanyasına, 18 yaşın üstündeki herkesin dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne giden uçakta ise yolculuk eden 53 yolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan, daha sonra ABD’nin California eyaletinde görülen Kovid-19’un "çift mutant" varyantının ülkede 104 kişide görüldüğünü ifade etti.

Fransa'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında akıllı telefonlar için geliştirilen ve insanların temaslı olduğu kişileri takip eden uygulamanın, aşı karnesi olarak da kullanılacağı belirtildi.

Dünyada nüfusuna oranla en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülkelerin başında gelen İsrail ile İngiltere'nin aralarında "yeşil seyahat koridoru" açma konusunu görüştüğü bildirildi.

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılardan 651 bin dozu Batı Balkan ülkelerine gönderecek.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Johnson and Johnson şirketinin geliştirdiği aşıyla çok nadir görülen kanda pıhtılaşma vakaları arasında olası bir bağlantı bulunduğunu ancak aşının faydalarının risklerine ağır bastığını bildirdi.

Dünya Bankası, gelişmekte olan 17 ülke için Kovid-19 aşılarının alımı ve dağıtımı için sağlanan finansmanın 2 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Japon araştırmacıların santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha ile Kovid-19'u 5 dakikada saptayabilen test metodu geliştirdikleri bildirildi.

Bangladeş hükümeti, son haftalarda artan vaka sayıları nedeniyle devam eden sokağa çıkma yasağının 28 Nisan’a kadar uzatılmasına karar verdi.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Hindistan’dan ülkeye yapılacak seyahatlere 2 haftalığına yasak getirildiğini açıkladı.

Yemen hükümeti 22 ilden 13'ünde Kovid-19'a karşı sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalar için AstraZeneca aşısının kullanılacağı bir aşılama kampanyası başlattı.

Türkiye'de "Selvi Boylum Al Yazmalım" eseri ile tanınan dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 79 yaşındaki eşi Maria Aytmatova tedavi gördüğü hastanede Kovid-19 nedeniyle vefat etti.