Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 682 bine, Hindistan'da 16 milyon 555 bine, Brezilya'da 14 milyon 172 bine ve Fransa'da 5 milyon 408 bine yükseldi.

Kaliforniya, salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de, en az günlük vakanın kaydedildiği eyalet oldu.

Arjantin'de son 24 saatte 537 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı kayda geçti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin temmuz itibarıyla aşılanmış olacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan Hindistan'da günlük vaka sayısının rekor seviyedeki tırmanışından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Avusturya’da yaklaşık 7 aydır kapalı tutulan gastronomi, kültür, spor ve turizm alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin 19 Mayıs’ta açılması kararlaştırıldı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ordunun salgın önlemlerinin uygulanmasında polise yardımcı olması için göreve çağrıldığını duyurdu.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, salgınla mücadele kapsamında başkent Tokyo dahil 4 bölgede olağanüstü hal (OHAL) uygulanacağını açıkladı.

Hırvatistan, salgına karşı yürütülen aşılama faaliyetleri kapsamında şu ana kadar nüfusun yüzde 17'sinin aşılandığını bildirdi.

Danimarka, Biontech/Pfizer ve Moderna aşılarının ilk ve ikinci doz aralığını 3 haftadan 6 haftaya çıkardı.

İskandinavya ülkesi Norveç, aşılama programından çıkardığı AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya göndereceğini duyurdu.

Gana'nın, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunda (ECOWAS) Kovid-19 test sonuçlarını dijital olarak onaylayan ilk ülke olduğu bildirildi.

Çin, artan vakalar nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar yaşayan Hindistan'a tıbbi yardım önerisinde bulundu.

Özbekistan'a, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı.

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 70 vakayla ülkede salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Yeni Zelanda’da ülkeye hava yolu ile gelen enfekte kişi sayısını azaltmak için Hindistan, Brezilya, Pakistan ve Papua Yeni Gine’nin "çok yüksek riskli ülke" kategorisine alındığı belirtildi.