Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 994 bine, Hindistan'da 18 milyon 754 bine, Brezilya'da 14 milyon 523 bine ve Fransa'da 5 milyon 565 bine ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, salgının hızla yayılmaya devam ettiği Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarırken, bu ülkedeki ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etme tavsiyesinde bulundu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, salgın kısıtlamalarını 1 Temmuz'a kadar kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB), yılın ikinci çeyreğinde toplam 410 milyon doz aşı tedarik edilmesini beklediklerini duyurdu.

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, salgının 2022 sonuna kadar süreceği değerlendirmesinde bulundu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, birinci çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan salgınla birlikte azalarak 1,05 milyar avroya indiğini duyurdu.

Hollanda'da salgınla mücadele tedbirleri kapsamında 23 Ocak-28 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara, 9 milyon 25 bin avro ceza kesildiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tunus'ta Kovid-19 aşısı yaptıran bir kişinin mizansen gereği olay yerinde öldüğü şaka programına tepki göstererek, bu tür yayınların "aşıya karşı şüphe, tereddüt ve komplo teorilerini teşvik ettiğini" belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgın tedbirleri kapsamında "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki yüksek ve orta riskli kentlerde uygulanan kısıtlamaların bir hafta daha uzatıldığını açıkladı.

İran, salgınla mücadele kapsamında Rusya'dan temin ettiği 100 bin doz Sputnik V aşısını teslim aldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 13 Nisan'da kullanımını durdurduğu ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği tek dozluk aşıyı yeniden uygulamaya başladı.

Bangladeş'in, Hindistan'dan satın alınan aşıların teslim tarihinin gecikmesi üzerine Çin ve Rusya'nın geliştirdiği aşıların ülkedeki üretimine onay verdiği bildirildi.

Pakistan'da 8-16 Mayıs tarihlerinde Ramazan Bayramı dahil olmak üzere ülke içinde seyahat kısıtlaması kararı alındı. Eyaletler arası ve şehir içi seyahatlere bu tarihlerde izin verilmeyeceği duyurulurken, yetkililer, vaka sayısının artmaya devam etmesi halinde şehirler genelinde sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidilebileceği uyarısında bulundu.

Malezya hükümeti, halkın AstraZeneca firmasının geliştirdiği aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair endişeleri üzerine, aşıyı Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı listesinden kaldırdı.

Malezya'nın İletişim ve Multimedya Bakanı Seyfeddin Abdullah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Japonya, Kovid-19'un yeni varyantlarının saptandığı Hindistan, Peru ile ABD'nin bazı eyaletleri çıkışlı yolculara yönelik kontrollerini artırdı.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, temmuzda başlaması beklenen turnuvanın, artan vakalar sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Çin'in bazı kentlerinde Hindistan'da mutasyona uğrayan Kovid-19 türü tespit edildi.

Çin'in hibe ettiği 50 bin doz Sinopharm aşısı Bosna Hersek'e ulaştı.

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ve en geniş tanımlı para arzı M3'ün, salgının üçüncü dalgasının yaşandığı martta azalış kaydettiği açıklandı.

Sağlık sektöründe veri hizmeti sağlayan ABD menşeli IQVIA Holdings'in yayımladığı rapora göre, 2025'e kadar dünya genelinde Kovid-19 aşıları için 157 milyar dolar harcanacağı bildirildi.