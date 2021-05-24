Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 167 milyon 810 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 483 bine, iyileşenlerin sayısı 148 milyon 983 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 898 bini, Hindistan'da 26 milyon 930 bini, Brezilya'da 16 milyon 83 bini ve Fransa'da 5 milyon 603 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 670 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

ABD istihbaratının bir raporunda, Kovid-19'un yayılmasından hemen önce, Çin'deki Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

ABD'deki 25 eyalette yetişkinlerin yarısının Kovid-19 aşıları tamamlandı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni öğretim yılında kentteki tüm okulların, tercihsiz olarak yüz yüze eğitim yapacağını duyurdu.

ABD'de en az 25 eyaletteki yetişkinlerin yarısının Kovid-19 aşısının her iki dozunu da yaptırdığı belirtildi.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Kovid-19 geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan mukormikoz vakalarının, solunum desteği için kullanılan oksijendeki kirlilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 ile mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de Kovid-19'a yakalananların dörtte birinin öldüğünü açıkladı.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının neden olduğu sağlık krizi ve ekonomik kriz sonucu 300 milyar avro zarar gördü.

Almanya'nın Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) merkez camisinde Kovid-19'dan korunmak amacıyla düzenlenen aşı kampanyasının ilk gününde 1200 kişi aşılandı.

Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Kovid-19 aşısının yapıldığını ve sürü bağışıklığını sağladıklarını bildirdi.

Japonya'da Kovid-19'a karşı Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) yönetiminde Tokyo ve Osaka kentlerinde büyük aşılama merkezleri açıldı.

Japonya ayrıca, Kovid-19 nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan olağanüstü halin (OHAL) süresini uzatmayı planlıyor.

Singapur'da Kovid-19'u bir dakikada tespit eden nefes testinin kullanımı onaylandı

Bangladeş'in güneyinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda bir günde Kovid-19 vakası görülmesiyle günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Bangladeş'te Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonundan (RRRC) Şah Rezvan Hayat da Arakanlı Müslümanlar için Kovid-19 aşısı ve diğer konularda yardım almak için Birleşmiş Milletler (BM) ve DSÖ yetkilileriyle görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

Singapur'da, Kovid-19'u bir dakika içinde tespit edebilen nefes testinin kullanımının onaylandığı bildirildi.

Uganda hükümeti, kullanılmadığı için bekleyen ve temmuz ayında son kullanma tarihi dolacak Kovid-19 aşılarının merkeze geri gönderilmesi çağrısı yaptı.

Tayland'ın Malezya sınırındaki birkaç köyde daha hızlı yayıldığı düşünülen bir koronavirüs varyantının tespit edilmesi nedeniyle köylerde kısıtlamaların uygulanmaya başlandığı ve giriş-çıkışlara kontrol noktaları kurulduğu belirtildi.

Pakistan, Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla teslim aldığı aşılar dahil olmak üzere bugüne kadar 13 milyonun üzerinde aşı tedarik etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Kovid-19 salgınının yayılmasından dolayı girişi askıya alınan ülke vatandaşlarının oturum ve vizelerinin uzatılması yönünde talimat verdi.