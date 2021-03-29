Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşanan gelişmeler...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 128 milyon 19 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 799 bini, iyileşenlerin sayısı 103 milyon 189 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 973 bine, Brezilya'da 12 milyon 534 bine, Hindistan'da 12 milyon 92 bine ve Fransa'da 4 milyon 554 bine ulaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Rochelle Walensky, ülkede artan vakalara ilişkin, "İçimde kötü şeyler olacağına dair bir his var. Şu anda bulunduğumuz konumdan bakınca önümüzde umut vadeden şeyler var ancak şu anda korkmaktan kendimi alamıyorum." dedi.

İngiltere'de 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kurallarının bir kısmı kaldırılarak sosyal hayatta normalleşme yolunda adım atıldı. Hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre, bugün başlayan normalleşmenin ilk aşamasıyla insanların dışarıda daha fazla zaman geçirmesine izin verilecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarından Kovid-19 salgınıyla mücadelede kararlaştırılan tedbirleri uygulamalarını istedi.

Ekonomik kaygılardan dolayı salgın önlemlerinin gevşetildiği İspanya, 27 Mart-5 Nisan'da kutlanan Hristiyanların dini bayramı Paskalya döneminde özellikle gençler için Avrupa'nın eğlence merkezi haline geldi. Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yerel saatle 23.00'dan itibaren uygulanan gece sokağa çıkma kısıtlaması, serbest dolaşım kısıtlamaları ve ev misafirliği yasağı devam etse de bar ve restoranların hiçbir sosyal mesafe denetimi uygulanmadan çalışması, gençler arasında kalabalık ev partilerinin düzenlenmesi dikkati çekiyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki hastanelerde görev yapan doktorlar, hükümetin salgında üçüncü dalgayla mücadele planının "hangi hastanın yaşaması ve hangi hastanın ölmesi gerektiğine karar vermeye zorladığı" uyarısında bulunarak, hükümete sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) taslak raporunda, Kovid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin, Kovid-19'a karşı üretilen "Sinopharm" aşısını BAE'de "Hayat-Vax" adında ortaklaşa üretmeye başladı.

DSÖ'nün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Afrika ülkesi Botsvana'ya 33 bin doz Kovid-19 aşısı gönderildi.

Afrika Birliği, Johnson & Johnson'la 220 milyon dozluk aşı anlaşması imzaladı

Hindistan'da halk, pek çok eyalette Kovid-19 önlemlerini hiçe sayarak geleneksel bahar festivali "Holi" kutlamaları için toplandı.

Hindistan'da ayrıca, Başbakanı Narendra Modi hükümetinin, salgınla mücadele kapsamında bir yıl önce ülke çapındaki sıkı sokağa çıkma yasağını bakanlıklara ve eyaletlere danışmadan uygulamaya koyduğu öne sürüldü.

İsrail'de halkın yarıdan fazlasına Kovid-19 aşısının her iki dozunun da yapılmasının ardından salgında Haziran 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı tespit edildi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 11 bin 482 test yapıldığı bunlardan sadece 128'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Pakistan'da hükümet, artan vakalar nedeniyle Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda tüm sosyal, kültürel ve siyasi etkinlikler yasaklandı. Açık ve kapalı alanlardaki düğünlerin de yasaklanmasına karar verildi. Söz konusu yasaklar, 5 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Pakistan'da ayrıca, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Malezya Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, özel hastanelerin Kovid-19 aşısı temin etme ve uygulamasına izin verileceğini açıkladı.

Kırgızistan'da Sinopharm aşısı, ilk olarak Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev'e uygulandı.

Nijer'de salgına karşı kitlesel aşılamaya geçildi. Başbakan Brigi Rafini, başkent Niamey'deki bir hastanede Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Etiyopya'da Kovid-19'a yakalanan hastaların yoğun bakım servislerini doldurması üzerine tedbirler artırıldı. Buna göre, Kovid-19 testi pozitif çıkanların ülkeye girişine izin verilmeyeceği belirtilirken, polise, maskesiz dolaşanları ve fiziksel mesafeye uymayanları gözaltına alma izni verildiği kaydedildi.

Meksika hükümeti tarafından yayımlanan raporda, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybeden yaklaşık 120 bin kişinin resmi rakamlara girmemiş olabileceği belirtildi.

Afrika Birliği, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'la 220 milyon doz Kovid-19 aşısının tedariki için anlaşma imzaladı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Kovid-19 vakalarının artması üzerine karantina tedbirlerinin yeniden sıkılaştırıldığı bildirildi. Başkentte, 30 Mart'tan itibaren alışveriş merkezleri hafta içi saat 17.00'ye kadar hizmet verecek. Hafta sonu ise kapalı kalacak.