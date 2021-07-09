Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 186 milyon 618 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 30 bine, iyileşenlerin sayısı 170 milyon 699 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 677 bini, Hindistan'da 30 milyon 791 bini, Brezilya'da 18 milyon 962 bini ve Fransa'da 5 milyon 799 bini geçti.

ABD’de yapılan araştırmada, Kovid-19 aşılarının ülkede yaklaşık 280 bin olası ölümü ve milyondan fazla hastane sürecini engellediği belirtildi.

ABD ilaç firması Pfizer’ın Alman ortağı BioNTech ile ürettiği aşının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapacağı belirtildi.

Almanya’da haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının üç gün üst üste arttığı bildirildi.

Fas'ta salgınla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının bir ay daha uzatıldığı bildirildi.

Tunus Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarındaki artış nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünü açıkladı.

Libya, sağlık sisteminin çöktüğünü açıklayan Tunus ile hava ve kara sınırlarını 1 haftalığına kapatma kararı aldı.

Nijerya'da Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiği bildirildi.

Pakistan’da Delta varyantının yayılması ve vatandaşların salgın önlemlerini takip etmemesi sebebiyle 4’üncü dalganın başlamasına yönelik işaretlerin görüldüğü bildirildi.

Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, halihazırda Cava ve Bali adalarında uygulanan salgın tedbirlerinin Sumatra, Kalimantan ve Papua adalarında 15 kentte daha uygulanacağını açıkladı.

Malezya'da en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Son 24 saatte 9 bin 180 vakanın tespit edildiği Malezya'da salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Güney Kore'de 1316 vakanın tespit edilmesiyle ilk vakanın görüldüğü 20 Ocak 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Artan vaka artışı nedeniyle tedbirler sıkılaştırılırken, ülke genelinde eğlence mekanları kapatıldı, restoranlar için servis saati 22.00 ile kısıtlandı. Tedbirlerin başta başkent Seul ve çevresinde pazartesi gününden itibaren 2 hafta boyunca uygulanması bekleniyor.

Tayland hükümeti, vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Bangkok’ta 21.00 ile 04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde hükümet, tedbirleri arttırdı. Yeni kısıtlamalar çerçevesinde açık havada toplanmalar 2 kişi ile sınırlandırılırken, her evden yalnızca 1 kişinin alışveriş için evden ayrılabileceği bildirildi. Cenaze törenlerinin de 10 kişiyle kısıtlanacağı kaydedildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, salgın nedeniyle seyirci kabul edilmeyeceği açıklanan Tokyo Olimpiyatlarının "güvenli ve esenlikli şekilde" düzenleneceği sözü verdi.

Salgın durumunun giderek kötüleştiği Myanmar'da, askeri hükümetin açıkladığı virüs kaynaklı günlük can kaybı sayısının gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika Birliği üye ülkelerine 220 milyon doz aşı yollayacağını açıkladı.