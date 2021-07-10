Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 187 milyon 68 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 38 bine, iyileşenlerin sayısı 171 milyon 50 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 711 bini, Hindistan'da 30 milyon 824 bini, Brezilya'da 19 milyon 20 bini ve Fransa'da 5 milyon 803 bini geçti.

Rusya'da salgının başlangıcından bu yana son 24 saatte 752 ile "en yüksek" can kaybı kaydedilirken, toplam ölü sayısı 142 bini geçti.

Hollanda'da hükümet, salgın önlemlerinde yeniden sıkılaştırılmaya gidildiğini açıkladı. Buna göre, yarın saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak önlemler, 13 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacak. Kafe ve restoranlar gece yarısı ile saat 06.00 arasında kapalı olacak ve mesafe kuralına göre müşteri alabilecek. Disko ve barlar yeniden kapatılacak, canlı müzik ve konserler yapılmayacak, bir günden fazla süren etkinlikler 24 saatle sınırlandırılacak. Negatif test sonuçlarının geçerlilik süresi ise 40 saatten 24 saate indirildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, salgın önlemleri kapsamında uygulanan kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun 22 Temmuz’dan itibaren mağaza ve alışveriş merkezleri için sona ereceğini bildirdi.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, günlük vaka sayısının yeniden 10 binin üzerine çıktığını ve bugün kaydedilen 10 bin 345 vakanın, 25 Aralık 2020'den bu yana görülen en yüksek rakam olduğunu duyurdu.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den dönen Polonya vatandaşlarına karantina uygulanmayacağını açıkladı.

Son 24 saatte 9 bin 353 yeni vakanın tespit edildiği Malezya'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

Cezayir yönetimi, halkı aşı olmaya ikna etmek için başkentteki camilerin önünde aşı stantları kurdu.

Ülkedeki sağlık sisteminin tüm zorluklara rağmen ayakta olduğunu açıklayan Tunus, Libya'nın hava ve kara sınırlarını bir haftalığına kapatma kararının ardından bu ülkeye yapılan uçak seferlerinin askıya alındığını açıkladı.

Bangladeş’te Kovid- 19 vakalarının sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.

Senegal'in, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve ABD finansmanıyla Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklarda kullanılacak aşılar için üretim merkezi kuracağı açıklandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti ve finansal merkezi Johannesburg'un Belediye Başkanı Geoff Makhubo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Singapur, 12 Temmuz itibarıyla son 21 gün içerisinde Endonezya'da bulunanların ülke üzerinden transit uçuş yapamayacağını ve bu ülkeden gelen tüm yolculardan son 48 saat içinde alınmış PCR testi isteneceğini duyurdu.

Malta, artan vakalar sebebiyle gelecek haftadan itibaren ülkeye gelenlerden Kovid-19 aşılama döngüsünün tamamlandığına dair uluslararası tanınmış bir aşı sertifikası sunulmasını isteyecek.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Kurumu, Afganistan ve Endonezya'ya düzenlenen tüm uçak seferlerinin, yarından itibaren salgın nedeniyle askıya alındığını bildirdi.