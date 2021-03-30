Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşanan gelişmeler...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 128 milyon 556 bini, hayatını kaybedenlerin 2 milyon 809 bini, iyileşenlerin de 103 milyon 675 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 47 bine, Brezilya'da 12 milyon 577 bine, Hindistan'da 12 milyon 148 bine ve Fransa'da 4 milyon 585 bine ulaştı.

ABD’deki 25 eyalette, salgın nedeniyle son bir haftada hastaneye yatışlarda artış olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 salgınını bitirmek için küresel aşılama planına ihtiyaç olduğunu belirterek ABD'den, bu plana öncülük etmesini istedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi AstraZeneca aşısı oldu. 73 yaşındaki Başbakan Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello'nun Lazio Bölge Yönetiminin hazırladığı takvimde öngörüldüğü üzere Roma Termini garına kurulan merkezde aşılarını yaptırdığı belirtildi.

İtalya ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlerin, ülkeye girmeden önce PCR testi, geldikten sonra 5 günlük karantinanın ardından da bir test daha yaptırmasını zorunlu hale getirdi.

Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Asyalı devlet başkanları veya başkanlarından oluşan 24 lider ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yayımladıkları ortak mektupta, salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni uluslararası anlaşma getirmek için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Ghebreyesus de küresel salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni uluslararası antlaşma getirilmesi fikrine ABD ve Çin'in olumlu yaklaştığını bildirdi.

Ghebreyesus ayrıca, Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede aşılananların sayısının 2 milyonu geçtiğini açıkladı.

Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi planlarının yapıldığı Yunanistan'da vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 340 ile "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" çıktı.

Kırgızistan'da sağlık çalışanları aşılanmaya başladı

AB'de aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ülkeleri farklı alternatiflere yöneltirken, Avusturya’nın Rusya’dan bir milyon doz Sputnik V aşısı için görüştüğü duyuruldu.

Pfizer ve BioNTech'in, Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiği aşının 2021 yılı üretim hedefinin 2,3 milyar dozdan 2,5 milyar doza çıkarıldığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımı askıya alındı.

Kanada da AstraZeneca aşısının 55 yaş altı kişilerde kullanımını askıya aldı. Kararın düşük trombositli kişilerde aşıya bağlı trombositopeni (VIPIT) vakalarıyla ilgili "önemli belirsizlik" nedeniyle alındığı ifade edildi.

İsrail'de Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edildiği ancak bu virüsün diğerlerine oranla daha az bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı dirençli olmadığı açıklandı.

Japonya, Pfizer'dan sipariş ettiği aşıların yedinci kısmını teslim aldı. Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının 705 bin dozluk yedinci kısmını taşıyan kargo uçağı, başkent Tokyo'nun doğusundaki Narita Havalimanı'na indi.

Japonya'da Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Kovid-19'a karşı tedbir çağrılarına rağmen Tokyo'da bir restoranda gece yarısına kadar parti düzenledikleri ortaya çıktı.

Kırgızistan'da Sinopharm aşısı sağlık görevlilerine uygulanmaya başlandı.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, federal bölgelerden başkent Kuala Lumpur ve Labuan ile Sabah, Perak, Pahang, Terengganu, Melaka, Perlis, Kedah ve Negeri Sembilan eyaletlerinde salgın tedbirleri kapsamında uygulanan Şartlı Sınırlı Faaliyet Düzeninin 14 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Vietnam'da bir uçuş görevlisine Kovid-19 önlemlerini ihlal ettiği ve virüsü başkalarına bulaştırdığı gerekçesiyle hapis cezası verildi.

İskoçya 1. Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden Rangers'ın 5 oyuncusuna, Kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 maç men cezası verildi.

Pakistan'ın, Çin’den 3 milyon dozluk CanSino aşısının ham maddesini ithal edeceği bildirildi.