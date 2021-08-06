Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 202 milyon 87 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 286 bine, iyileşenlerin sayısı 181 milyon 744 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 305 bini, Hindistan'da 31 milyon 884 bini, Brezilya'da 20 milyon 66 bini ve Rusya'da 6 milyon 402 bini geçti.

ABD'nin Beyaz Saray Veri Direktörü Dr. Cyrus Shahpar, ülke nüfusunun yarısının, aşının iki dozunu da yaptırdığını açıkladı.

Amazon, BlackRock ve Wells Fargo gibi ABD'li büyük şirketler, Delta varyantının etkisiyle hızla artan vaka sayıları sonucu ofise dönüş tarihlerini erteleme kararı aldı.

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, tüm çalışanlarına aşı yaptırmayı zorunlu hale getirdiğini bildirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Anayasa Konseyi'nin yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilere neden olan tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onaylamasına karşı gösteri düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Fas'ta son 24 saatte 12 bin 39 yeni vaka tespit edilirken salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Malezya'da son 24 saatte 20 bin 889 kişinin testi pozitif çıkarken ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kayıtlara geçti.

Japonya’da vaka sayısı 1 milyonu geçerken kısmi olağanüstü hal uygulamasına 8 eyalet daha eklendi. Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin verdiği tavsiye kararı sonrası Fukuşima, İbaraki, Toçigi, Gunma, Şizuoka, Aiçi, Şiga ve Kumamoto uygulama kapsamına alındı.

Son 24 saatte 308 vakanın tespit edildiği Avustralya'da "salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" görüldü.

Kanada'nın Quebec eyaletinde, iki doz aşı olanların kısıtlı hizmetlere ulaşmalarına imkan tanıyacak aşı pasaportu sisteminin başlatılacağı bildirildi.

Vietnam'da, toplam vaka sayısının son 15 günde salgının başından bu yana görülen vaka sayısını ikiye katlayarak 189 bin 66'ya ulaştığı bildirildi.