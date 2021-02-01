Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşananlar

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 103 milyon 691 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 241 bini, iyileşenlerin sayısı 75 milyon 331 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 26 milyon 781 bini, Hindistan'da 10 milyon 767 bini, Brezilya'da 9 milyon 204 bini ve Rusya'da 3 milyon 868 bini aştı.

ABD’de Kovid-19 aşısının ikinci doz uygulamasında randevu almakta yaşanan zorluklar nedeniyle gecikme ve karışıklık yaşandığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 aşısı tedarikinde yaşanan sorunların ardından, BioNTech/Pfizer'ın ikinci çeyrekte 75 milyon doz ilave aşı sağlayacağını bildirdi.

AB yetkilileri ayrıca, Kovid-19'a karşı Rusya ve Çin'de geliştirilen aşılardan da satın alabileceklerini açıkladı.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), AB içinde veya diğer ülkelere seyahat edecek yolcuları sahte Kovid-19 negatif test sonucu belgesine karşı uyardı.

Almanya'da reel perakende satışlar, salgının ikinci dalgası nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırıldığı Aralık 2020’de bir önceki aya göre yüzde 9,6 geriledi.

İtalya'da 16 bölge "sarı kategoriye" alındı

İspanya'nın başkenti Madrid'de, salgına karşı alınan tedbirleri çiğneyerek hafta sonunda yasa dışı eğlence organize eden 350'den fazla mekanın tespit edildiği bildirildi.

İtalya'da Kovid-19 salgınında yayılma eğilimindeki düşüş sebebiyle 21 idari bölgenin 16'sı orta riskli "sarı kategoriye" alındı.

Kovid-19'un kökenini araştırmak için Vuhan’da saha incelemeleri yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hubey eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise arka arkaya üç hafta boyunca küresel Kovid-19 vakalarının düştüğünü, buna rağmen mevcut halk sağlığı önlemlerinden taviz verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Merkezi İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan hava yolu şirketi Ryanair'in, salgınla mücadele kapsamındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2020 mali yılında 1 milyar doların üzerinde zarar etmesinin beklendiği bildirildi.

Sırbistan'da Kovid-19'a karşı aşılananların sayısı 450 bine ulaşırken, nüfusa oranla uygulanan doz sayısı dikkate alındığında ülke Avrupa'da ikinci sırada yer aldı.

Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının ilk dozları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ulaştı.

Sudan'da okullar yeniden açıldı

Cezayir'in, Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısını üretmek için Rusya ile temas halinde olduğu bildirilirken, AstraZeneca’nın ürettiği Kovid-19 aşılarının ilk partisi de ülkeye ulaştı.

Umman Sultanlığı, Kovid-19 virüsünün yayılmasına engel olmak amacıyla aldığı tüm kara sınır kapılarını kapalı tutma kararını bir hafta daha uzattı.

İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne Umman'da da rastlandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'den 5 bin Kovid-19 aşısının işgal altındaki Batı Şeria'ya ulaşmadığını açıkladı. İsrail ise Filistin'e 2 bin aşı teslim ettiğini ifade etti.

İsrail yönetimi ayrıca, dün sona ermesi planlanan Kovid-19 karantinasını 5 Şubat'a kadar uzattı.

Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Kovid-19'a karşı toplu aşılanmasına şubat ortasında başlanacağını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kovid-19'a karşı ülke nüfusunun tamamını 2021’in sonuna kadar aşılama planının, tarihlerindeki en büyük lojistik uygulamalardan birini kapsadığını söyledi.

Sudan’da, salgın tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan tüm okullar, ülke genelinde yeniden açıldı.

Pakistan'a 500 bin doz aşı ulaştı

Tacikistan'da, Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan camilerde, 9 aylık aradan sonra yeniden toplu ibadete başlandı.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya bağlı özerk yönetim bölgesi Zanzibar Adası Başkan Yardımcısı ve muhalefet partisi ACT-Wazalendo Başkanı Seif Sharif Hamad’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Gürcistan'da salgınla mücadelede yaklaşık 2 ay önce uygulamaya giren bazı kısıtlamalar hafifletildi. Bugünden itibaren yerel ve uluslararası uçuşlara izin verilen ülkede artık tüm alışveriş merkezleri ve mağazalar hafta sonları hariç faaliyet gösterebilecek.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, 500 bin doz aşının ülkeye getirildiğini ve aşılamanın bu hafta başlayacağını belirtti.

Endonezya’nın yılın ilk çeyreği içinde Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla AstraZeneca’dan 23,1 milyon doz aşı alacağı açıklandı.

Mısır’da Kovid-19 aşısı olmak için başvuruda bulunan 30 bin doktordan 12 bininin aşı uygulaması tamamlandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin satın aldığı 1 milyon dozluk AstraZeneca aşısının ilk partisi ülkeye ulaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kovid-19 aşısı konusunda Batılı ülkeleri adaletsiz davranmakla eleştirerek, "Sanki gayriresmi bir neo-sömürgecilik dönemine veya ilan edilmemiş bir sömürgeleştirmeye tanık oluyoruz." dedi.

AA