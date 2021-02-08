Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşananlar

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 106 milyon 823 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 330 bini, iyileşenlerin sayısı 78 milyon 568 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 27 milyon 618 bin, Hindistan'da 10 milyon 847 bin, Brezilya'da 9 milyon 524 bin ve Rusya'da 3 milyon 983 bini aştı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ron Wright, Kovid-19'dan hayatını kaybeden ilk Kongre üyesi oldu.

Fransa yönetimi, ulusal aşı firmalarından Valneva'nın Kovid-19 için üreteceği aşının ilk siparişlerini İngiltere'ye kaptırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Kovid-19 aşı sürecini yönetememekle eleştirilen Fransa, Nantes şehrinde Fransa-Avusturya ortaklığıyla kurulan Valneva'nın aşısının ilk üretiminden faydalanamayacak.

Avusturya’da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 26 Aralık’tan itibaren uygulanan sıkı karantina koşulları nedeniyle kapalı tutulan okul, alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı.

Dünyanın en zengin ülkelerinden Kanada’nın, salgına karşı, yoksul ülkelerin aşı ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulan programdan aşı tedarik etmesi eleştirilere neden oldu.

Japonya’da hükümet, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 10 eyalette uygulanan olağanüstü hali (OHAL) kademeli kaldırmayı planlıyor.

Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Havalimanı'na ulaştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize ise Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurduklarını belirtti. Mkhize, "AstraZeneca aşısının nasıl kullanılacağı konusunda bilim insanlarının rehberliğini beklemeliyiz." dedi.

İran da Kovid-19'a karşı geliştirdiği ikinci yerli aşı Razi Cov Pars'ın tanıtımını yaptı ve insan üzerindeki ilk denemesinin kısa sürede başlayacağını bildirdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Laos, Çin'in bağışladığı 300 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı.

Salgın nedeniyle geçen yıl ertelenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'in 2021 sezonu, 10-13 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek seriyle başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında yürürlükte olan "tam sokağa çıkma yasağı" nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli ise ülkede İngiltere varyantı 16 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Pakistan ordusuna aşı hibe etti. PLA, ilk kez farklı bir ülkenin ordusuna aşı bağışlarken, aşıların miktarına dair bir açıklama yapılmadı.

Endonezya Gıda ve İlaç Ajansı (BPOM) da Sinovoc’tan sonra AstraZeneca, Sinopharm ve Novavax’ın Kovid-19 aşısının ülkede acil kullanım izni için ilgili aşıların verilerinin beklendiğini açıkladı. Cava ve Bali Adası’nda uygulanan Kovid-19 tedbirleri de 22 Şubat’a kadar uzatıldı, alışveriş merkezi ve restoranların yüzde 50 kapasite ile saat 21.00’e kadar açık olmasına izin verildi.

Uganda'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 66'sının seçim sürecinde meydana geldiği bildirildi.

AA