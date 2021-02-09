Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşananlar

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 107 milyon 195 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 342 bini, iyileşenlerin sayısı 79 milyon 32 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 27 milyon 701 bin, Hindistan'da 10 milyon 847 bin, Brezilya'da 9 milyon 550 bin ve Rusya'da 3 milyon 998 bini aştı.

Pfizer-BioNTech tarafından üretilen aşının, virüsün ilk kez İngiltere ve Güney Afrika'da görülen türlerine karşı etkili olabileceği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Oxford-AstraZeneca'nın aşısının acil kullanımına ilişkin birkaç gün içinde karar verileceğini bildirdi.

DSÖ Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları Uzmanı Peter Ben Embarek, Kovid-19'un büyük olasılıkla aracı türler yoluyla insanlara bulaştığı değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, seyahat yasağı uygulanan ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin otellerde uygulanacak 10 günlük zorunlu karantina için 1750 sterlin ödeyecekleri, seyahat yasaklı ülkelerden girdiğini gizleyenlere ise 10 yıla kadar hapis cezası verileceğini söyledi.

İngiltere ve Almanya'nın aşının tüm dünyada adil dağıtılabilmesi amacıyla iş birliğini devam ettirme konusunda anlaştığı bildirildi.

İspanya'da büyük kayıp yaşayan restoran sektörünün çalışanları bir kez daha sokaklara inerek, hükümetten 8,5 milyar avro yardım istedi.

Almanya'nın 2020 yılı ihracatı salgının neden olduğu ekonomik krizin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 9,3 kayıpla 1 trilyon 204,7 milyar dolara geriledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'a, kameraların karşısında Kovid-19 aşısı yapıldı.

İsrail ile Yunanistan arasında aşı olanların iki ülke arasında herhangi bir kısıtlama olmaksızın seyahatine imkan sağlayan turizm anlaşması yapıldı.

Mutasyonlu virüs Bosna Hersek'te de görüldü

Bosna Hersek'te, aralık ayında ülkede ikamet eden yabancıda Kovid-19'un İngiltere'de görülen türüne rastlandığı bildirildi.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanımına başlandığını açıkladı.

İran'ın Rusya'dan aldığı ve 4 Şubat'ta Tahran'a ulaşan Sputnik V aşısı ülke genelindeki 635 hastanede sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, Afrika Birliği ve Afrika Aşı Toplama Görev Ekibi (AVATT) aracılığıyla 42 milyon doz aşının daha ülkeye ulaştırılacağını duyurdu.

Mozambik Genelkurmay Başkanı Eugenio Ussene Mussa'nın, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Etiyopya'da hükümet, 2 ayda 9 milyon doz aşı alacağını açıkladı.

Japonya’da Başbakan Suga Yoşihide kabinesinin, salgınla mücadele kapsamında mevcut mali yıl ihtiyat akçesi bütçesinden 1,14 trilyon yen (10,87 milyar dolar) kullanacağı bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin aşıların dağıtılması konusunda Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle iş birliğine açık olduklarını bildirdi.

Malezya'da yurt dışı seyahatinde bulunan bakanların ülkeye dönüşlerinde 10 günlük karantina şartının artık uygulanmayacağı açıklanırken, sokağa çıkma yasağı kapsamında restoran ve kafelerin yarından itibaren müşterilere, her masada en fazla 2 kişi oturacak şekilde içeride yemek servisi vermesine müsaade edileceği duyuruldu.

İngiltere'nin en büyük Müslüman sivil toplum platformu Britanya Müslüman Konseyi (MCB), Birleşmiş Milletleri (BM), Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölen Müslümanların cesetlerinin yakılması uygulamasını durdurmaya çağırdı.

"Avrupa'nın en yaşlısı" unvanını elinde bulunduran 116 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu.

AA