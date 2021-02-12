Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşananlar

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 4 bini, Hindistan'da 10 milyon 880 bini, Brezilya'da 9 milyon 716 bini ve Rusya'da 4 milyon 42 bini aştı.

ABD'de vaka sayıları ve buna bağlı ölümler hala yüksek seyrederken, rakamların bir süredir "istikrarlı bir düşüş eğiliminde" olduğu açıklandı.

ABD’nin New York kentinde salgının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla hastanın hastanelerden bakımevlerine geri gönderildiği iddia edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 100 milyonu Pfizer'dan, 100 milyonu da Moderna'dan olmak üzere toplam 200 milyon doz ilave aşı siparişi verdiklerini söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl ekimde Kovid-19'a yakalandığında sağlık durumunun açıklandığından daha kötü olduğu öne sürüldü.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından ABD hükümetinin ilave 100 milyon doz satın aldığı bildirildi.

Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Paziello, Amazon'un bir bölgesinde rastlanan ve "Amazon mutasyonu" olarak bilinen Kovid-19 mutasyonunun 3 kat daha bulaşıcı olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında salgın nedeniyle görülen ölümlerin son bir ayda yüzde 40 arttığını duyurdu.

Fransa Bilim Kurulu, hastalığı geçiren kişilere tek toz aşının yeterli olacağı önerisinde bulundu.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkenin Moselle bölgesinde salgın durumunun endişe verici olduğunu, burada Güney Afrika ve Brezilya kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türüne bağlı 300 vakaya rastlandığını belirtti.

Danimarka’da, Kopenhag Üniversitesinin üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşısının insanlar üzerinde denenmeye hazır olduğu bildirildi.

AB CureVac aşısını değerlendiriyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından geliştirilen aşının AB'de kullanımı için ön değerlendirme sürecinin başladığını duyurdu.

AB, üye ülkelerdeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefini 1 Haziran'dan 21 Eylül'e uzattı.

AB kurumları, salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan 672,5 milyar avroluk "kurtarma fonu"na ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı.

Bosna Hersek’in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), sağlık çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlandı.

Malezya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, ülke vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyrukluların da ücretsiz aşı yaptırabileceklerini söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, aşılama kampanyasının 14 Şubat Pazar günü itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Pakistan, Çin ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı verdi.

Japonya, ilaç üreticisi Pfizer tarafından geliştirilen aşının 400 bin dozdan oluşan ilk partisini teslim aldı.

Çinli ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği aşının 2 milyon dozdan oluşan ilk sevkiyatı Meksika'ya ulaştı.

Meksika, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşının ülkede acil kullanımını onayladı.

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de salgın sürecinde Sağlık Bakanı Obadiah Moyo'nun yaptığı yolsuzluğu ortaya çıkaran Zimbabveli gazeteci Hopewell Chin'ono'ya ödül verildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Osun eyaletinde, Kovid-19'a yakalanan 101 yaşındaki kadının sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Avustralya’nın Victoria eyaletinde bu hafta 13 vakanın görülmesi nedeniyle 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın, artan vaka sayıları nedeniyle 5 gün seyircisiz oynanacağı bildirildi.

AA

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 21:38