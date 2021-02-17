Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşananlar

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 391 bini, Hindistan'da 10 milyon 949 bini, Brezilya'da 9 milyon 921 bini ve Rusya'da 4 milyon 112 bini aştı.

ABD'nin Seattle eyaletinde yaşayan 90 yaşındaki Fran Goldman, aşı randevusunu kaçırmamak için, yolları kapatan kara rağmen yaklaşık 10 kilometre yürüyerek Kovid-19 aşısı olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgına karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil dağıtılmadığını belirterek, "Kovid-19 aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz aşı bile gitmedi." dedi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından Avrupa Birliği'nin (AB) 200 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

AB ayrıca, Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türlerinin belirlenmesine, yeni aşıların geliştirilmesine ve üretimine yönelik çalışmalara mali destek sağlamak için plan hazırladı.

İngiltere'nin Kovid-19'a karşı aşılamada gösterdiği başarının, ülkede en yaşlı ve virüsten en çok etkilenenler arasında ölümleri azalttığı belirtildi.

Finlandiya, Kovid-19 aşılamasında, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) önerilerinin aksine aşıların ikinci dozunu 3-4 hafta ara yerine 12 hafta arayla vuracak.

İran Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başkanı Celil Kuhpayezade, başkent Tahran'da 5-17 yaş arası kişilere, Kovid-19 bulaşma hızında artış gözlendiğini söyledi. Ülkede İngiliz-İsveç üretimi AstraZeneca ile Hindistan'ın Bharat Biotech şirketinin Covaxin aşılarına acil kullanım izni verildi.

İran ayrıca, İngiltere'de Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün tespit edilmesinin ardından bu ülkeye yönelik uyguladığı uçuş yasağını 10 Mart'a kadar uzattı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki de vakaların arttığı Huzistan eyaletinde Irak'a açılan tüm sınır kapılarının kapatılmasını talep etti.

Ukrayna'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Sputnik V aşısına onay

UEFA Gençlik Ligi'nde 2020-2021 sezonu, salgın nedeniyle iptal edildi.

Karadağ'daki 6 kentte vaka sayılarının artması sonucu bu şehirlerdeki kafe ve restoranların kapatıldığı bildirildi.

Peru'da eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın, Ekim 2020'de Kovid-19 aşılarının deneme aşamasında gizlice aşılandığı iddiası, aşıyı yapan doktor German Malaga'nın parlamentoya verdiği ifadeyle doğrulandı.

İsrail, Filistin yönetiminin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne gönderdiği Kovid-19 aşılarının bir kısmının girişini onayladı.

Nijerya, Oxford-AstraZeneca'dan 1,4 milyon doz aşı daha aldı.

Irak'ın güneyindeki Necef kenti, Kovid-19'la mücadele kapsamında diğer kentlere sınırlarını 4 gün kapama kararı aldı.

Japonya, Güney Afrika ve Kuzey Makedonya'da Kovid-19'a karşı sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başlandı.

Meksika'ya ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısından 491 bin 400 doz geldi. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, zengin ülkeleri Kovid-19 aşısını "tekelleştirmekle" suçlayarak, eşit erişim olmazsa bazı ülkelerin 2023 yılına kadar aşı göremeyeceğini söyledi.

Özbekistan, Kovid-19'a karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin ülkede kullanımını onayladı.

Arjantin'de yaklaşık bir yıl önce salgın nedeniyle kapanan okullarda tekrar yüz yüze eğitime geçildi. Ülke, Bharat Biotech şirketi ve Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi'nin ortak geliştirdiği "Covishield" aşısından 580 bin doz aldı.

Endonezya'daki toplu aşılama programının ikinci aşamasında yaklaşık 38,5 milyon kişiyi kapsayan, çeşitli sektörlerde çalışan ve 60 yaş üstü gruptakilerin aşılamasına bugün başlandı. Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin ilk doz aşısını oldu.

Somali hükümeti, muhalefetin kitlesel gösterilere hazırlandığı sırada Kovid-19 vakalarındaki artışı gerekçe göstererek tüm toplantı ve etkinlikleri yasakladı.

AA