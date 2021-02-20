Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşananlar

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler şöyle:

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 111 milyon 425 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 467 bini, iyileşenlerin sayısı 86 milyon 271 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 604 bine, Hindistan'da 10 milyon 982 bine, Brezilya'da 10 milyon 81 bine ve Rusya'da 4 milyon 151 bine ulaştı.

ABD'de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 6 milyon doz aşının dağıtımı ertelendi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkesinde Kovid-19'a yönelik geliştirilen üçüncü aşının da tescillendiğini bildirdi.

İtalya’da salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının çabalarını onurlandırmak için tesis edilen "20 Şubat Beyaz Önlüklüler Günü" için ilk kez anma etkinliği yapıldı.

İsrail yönetiminin, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline "yanlışlıkla" girdikten sonra tutuklanan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Beşşar Esed rejimine 1,2 milyon dolarlık Sputnik V aşısı satın aldığı belirtildi.

İsrail ve Filistin sağlık bakanlıklarından yetkililer, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüyle mücadelede teknik iş birliği yapma konusunda anlaştı.

İran, salgındaki vaka artışlarının ardından mutasyonlu virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Irak'a açılan 7 sınır kapısından yolcu geçişlerini durdurdu.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, salgına karşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde kurulan aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına 200 milyon dolar taahhüt etti.

Endonezya'da Cava ve Bali adalarını kapsayan çeşitli Kovid-19 kısıtlamalarının 8 Mart’a kadar uzatıldığı açıklandı.

Güney Amerika ülkelerinden Peru'da son zamanlarda vaka sayılarının artması nedeniyle sağlıkta "acil durum" 6 ay daha uzatıldı.

Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, ünlü bir gazetecinin kendisi aracılığıyla sıra almadan aşı yaptırdığını açıklamasının ardından istifa etti.

Avustralya'nın Melbourne, Sidney ve Brisbane kentlerinde Kovid-19 aşısına karşı protestolar düzenlendi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yüksek risk altındaki ülkelerden direkt uçuşla ülkeye gelecek kişilerin, pazar gününden itibaren ülkedeki otellerde 14 gün karantinaya alınacağını duyurdu.

Bu ülkelerin dışındaki yerlerden geleceklerin 7 gün otelde, 7 gün de evlerde karantinaya alınacağı, otellerdeki karantina sürecinde masrafların yolcularca karşılanacağı bildirildi.

AA