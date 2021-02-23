Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşananlar

Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşanan gelişmeler şöyle:

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 836 bini, Hindistan'da 11 milyon 28 bini, Brezilya'da 10 milyon 197 bini ve Rusya'da 4 milyon 189 bini geçti.

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarında salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyon eşiğini geçti.

Fransa'da Alpes-Maritimes Valisi Bernard Gonzalez, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle içinde Nice kentinin de bulunduğu bölgede en az 2 hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'in iki bölgesinde belirli saatler arasında alkol tüketimi yasaklandı.

Yunanistan'ın turizm gelirlerinin, salgının etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76,5 azaldığı bildirildi.

Hırvatistan, ikinci doz aşılamaya başladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Haziran'da ülkedeki tüm kısıtlamaların tamamen kaldırılabileceği konusunda "umutlu" olduğunu ancak "hiçbir şeyin garanti edilemeyeceğini" söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, salgın nedeniyle sınırlarında sıkı kısıtlamalar uygulayan Almanya'nın da içinde bulunduğu 6 AB ülkesine mektup göndererek serbest dolaşımın engellenmemesi çağrısında bulundu.

2021 Avrupa 19 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları, salgın nedeniyle iptal edildi.

Kuveyt'te, kara ve deniz sınırlarının 20 Mart'a kadar kapatılması kararı alındı.

Meksika, ülkede bulunan göçmenlere Kovid-19 aşısı yapacağını bildirdi.

Nijerya'da Kovid-19'un B.1.2.5 adlı yeni varyantının tespit edildiği bildirildi.

Libya hükümeti, Kovid-19 ile mücadele için 144 milyon dolarlık bütçe ayrılmasına karar verdi.

Japonya İmparatoru Naruhito, salgın sona erdikten sonra "parlak bir gelecek" ümit ettiğini belirtti.

Senegalde aşılama başladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ve AB'nin uyguladığı yaptırımların ülkesinin Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleyi zorlaştırdığını bildirdi.

Kırgızistan'da Kovid-19'a karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin ülkede kullanımının onaylandığı bildirildi.

Ukrayna'da da AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kullanımı onaylandı.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA) ise BioNTech/Pfizer'ın geliştirdiği aşının ülkede yaygın kullanımına onay verdi.

Afganistan'da ilk Kovid-19 aşısı kadın gazeteciye yapıldı. Hindistan'ın yardımıyla ülkeye getirilen aşıların ilk etabı bugün cumhurbaşkanlığı sarayında yapılmaya başlandı.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık kazanıldığında Güney Korelilerin sonbahara kadar normal hayatlarına dönebileceğini bildirdi.

Güney Kore'de ayrıca, AstraZeneca aşısının ilk dozu ise 26 Şubat'ta sağlık ve rehabilitasyon merkezi çalışanları ile bakımevlerinde kalanlara uygulanmaya başlanacak.

Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, Çin'den 2 milyon doz aşı sipariş ettiklerini söyledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bu yıl ramazanda ibadete açık olacağını duyurdu.

Senegal'de Kovid-19'a karşı ulusal çapta aşılama çalışmalarına başlandı.

Gana'nın kuzeyindeki Savelugu bölgesinde bir hastanede 64 sağlık çalışanına Kovid-19 bulaşması üzerine hastane geçici olarak kapatıldı.

İsrail'de Kovid-19'un varlığını kabul etmeyen ve virüse karşı halkın aşılanmasına karşı çıkan bir doktorun klinik açmak için verilen sağlık lisansının feshedildiği bildirildi.

AA