Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşananlar

Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşanan gelişmeler...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 119 milyon 355 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 645 bini, iyileşenlerin sayısı ise 95 milyon 618 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 931 bine, Hindistan'da 11 milyon 333 bine, Brezilya'da 11 milyon 284 bine ve Rusya'da 4 milyon 370 bine ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, tüm eyaletlere 1 Mayıs'a kadar 18 yaş üzeri herkese aşı hakkı tanımlanması ve aşı olmak için sıraya alınması talimatı verdiğini açıkladı.

Biden, salgının başından bu yana Asya kökenli Amerikalılara yönelik işlenen nefret suçlarını kınadığını ve bunun sona ermesi gerektiğini belirtti.

New York eyaletine ABD içinden yapılan giriş çıkışlarla ilgili, salgın kapsamında alınan karantina zorunluluğunun kaldırılacağı açıklandı.

İspanya'daki 17 özerk yönetimden Asturias, Endülüs ve Castilla y Leon özerk yönetimleri, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldıklarını açıklarken Katalonya da "şüpheli" 2 bin doz AstraZeneca aşısını geri topladığını duyurdu.

İspanya'nın dünyaca ünlü dini ve kültürel etkinlikleri, salgın nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da art arda iptal edilmeye başlandı.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı (RKI) Lothar Wieler, Almanya'da salgında üçüncü dalganın başında olunduğunu açıkladı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aşıların Avrupa Birliği (AB) içinde nüfusa göre dağıtılması prensibinin uygulanmadığını, bu durumun ülkeler arasında adaletsiz dağıtıma yol açtığını savundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya, AB içinde özellikle yaz turizmini canlandırmak ve serbest dolaşımı sağlamak için aşı yaptırmış kişilere yönelik "yeşil pasaport" uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

DSÖ'den Sinovac adımı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına ilişkin onayın mart sonuna kadar verileceğini bildirdi.

AB, ilaç firması AstraZeneca'nın taahhüt ettiği aşı miktarını bir kez daha kısacağı yönündeki haberlerin ardından şirketin taahhütlerine uyması için "en yüksek çabayı" göstermesini istedi.

Bulgaristan'da salgına karşı kitlesel aşılama kampanyasında en çok kullanılan Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği aşının uygulanması geçici olarak durduruldu.

Sırbistan'da artan vaka sayıları nedeniyle 15 Mart itibarıyla ortaokulların da uzaktan eğitime geçmesi kararlaştırıldı.

Pakistan Eğitim Bakanı Şevket Mahmut, vaka sayılarındaki artış dolayısıyla 15 Mart itibarıyla bazı şehirlerdeki okulların 2 hafta boyunca kapatılacağını açıkladı.

Japonya'da salgın nedeniyle uygulanan olağanüstü hal şartlarının hafifletilmesiyle Tokyo Camisi'nde ilk cuma namazı 10 hafta sonra kılındı.

Tayland'da cuma günü başlaması planlanan AstraZeneca Kovid-19 aşı uygulamaları, "kan pıhtılaşmasına yol açtığı" iddiaları üzerine iptal edildi.

Kenya'da vaka sayılarında görülen artış nedeniyle kısıtlamaların 3 ay süreyle uzatıldığı bildirildi.

Gambiya, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında PCR testi negatif olmayan yolcuların ülkeye kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Dünya Badminton Federasyonu, ABD ve Kanada'da düzenlenmesi planlanan iki turnuvanın salgın nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

AA