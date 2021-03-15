Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşananlar

Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşanan gelişmeler...

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 88 bine, Brezilya'da 11 milyon 483 bine, Hindistan'da 11 milyon 409 bine ve Rusya'da 4 milyon 400 bine ulaştı.

İtalya, Kovid-19'un daha bulaşıcı türlerinde artan vakalar sebebiyle 21 idari bölgeden 20'sinde tedbirleri kapanmaya yakın derecede sıkılaştırdı. Ülkede bugünden itibaren 12 bölge çok yüksek riskli "kırmızı" kategoriye, 8 bölge de yüksek riskli "turuncu" kategoriye alınırken yaklaşık 7 milyon öğrenci yeniden uzaktan eğitime geçti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiliz ekonomisinin, bu yılın sonunda salgın öncesi seviyesine yeniden döneceğini söyledi.

Almanya’da hane halkı yurt içi tüketim harcamaları, salgının etkisiyle 1970’ten beri en yüksek oranlı düşüşü göstererek, 2020'de bir önceki yıla göre cari fiyatlarla yüzde 4,6 azaldı.

Belçika'da hükümetin salgına karşı aldığı tedbirlerden etkilenen sektörlerin temsilcileri daha fazla yardım talebiyle gösteri düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde salgın nedeniyle 2020'de turistik konaklamalar, 2019'a göre yüzde 52 azalırken AB yönetimi, Rusya'nın "Sputnik V" aşısından satın almak için görüşmede bulunmadıklarını ancak böyle bir görüşme yapıp yapmamaya gelecekte karar verilebileceğini bildirdi.

Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Endonezya'nın, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğu bildirildi.

AstraZeneca aşısı olan Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldıklarını açıkladı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının bazı ülkelerde kullanımının durdurulmasının ardından görüş belirlemek üzere toplandı.

Japonya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşılarının beşinci kısmını teslim aldı. Kovid-19 aşılarının 216 bin dozluk beşinci kısmını taşıyan kargo uçağı, başkent Tokyo'nun doğusundaki Narita Havalimanı'na indi.

Gürcistan'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı.

İran, Kovid-19'a karşı geliştirdiği yerli aşı COVIRAN Bereket'in insanlar üzerindeki üçüncü ve nihai denemesini başlattı. Başkent Tahran'da düzenlenen programda 3. faz çalışmalarına geçilen yerli aşı 2 gönüllüye vuruldu.

Somali hükümeti, Kovid-19 salgını, terör saldırıları ve doğal felaketler nedeniyle ülkedeki 2,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu bildirirken Somali'ye, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen aşılar da ulaştı.

Özbekistan’da yaklaşık 3 aydır 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları yeniden artışa geçti.

Nijerya hükümeti, Kovid-19'a karşı geliştirildiği öne sürülen sahte aşılara karşı halkı uyardı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki ilkokullarda salgın nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlandı.

Singapur Kovid-19 Görev Gücü Eş Başkanı Lawrence Wong, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını söyledi.

AA