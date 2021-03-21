Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşananlar

Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşanan gelişmeler...

Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşananlar

Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşanan gelişmeler...

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 490 bine, Brezilya'da 11 milyon 950 bine, Hindistan'da 11 milyon 644 bine ve Rusya'da 4 milyon 456 bine ulaştı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'te, üniversitelerdeki bahar tatilinden dolayı şehirde toplanan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan aşırı kalabalık nedeniyle acil durum ilan edildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, son haftalarda Kovid-19 salgınında Avrupa ülkelerinin çoğunda görülen artış nedeniyle fiziki toplantı yerine video konferans yöntemine dönülmesini kararlaştırdı.

Almanya'da son 7 günde 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 100'ü geçti. Ülkede dün 99,9 olan, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı, bugün 103,9'a yükseldi. 21 Şubat'ta, son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 60 olarak tespit edilmişti.

Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip Sırbistan'da, Kovid-19'a karşı aşılananların sayısı 2 milyonun üzerine çıktı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşlıların ve kronik hastaların Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladığını duyururken, Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının ilk dozunu oldu.

Venezuela'da Nicolas Maduro hükümeti ve muhalefet, Kovid-19 aşısı satın alınması için anlaşmaya vardı.

Azerbaycan, Afganistan, Gürcistan, Avusturya, Kırgızistan ve Özbekistan'da Kovid-19 salgınına rağmen Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

AA

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