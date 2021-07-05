Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 220 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 184 milyon 756 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 996 bine, iyileşenlerin sayısı 169 milyon 65 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 592 bini, Hindistan'da 30 milyon 611 bini, Brezilya'da 18 milyon 769 bini ve Fransa'da 5 milyon 786 bini geçti.

Almanya'da Kovid-19'a karşı iki doz aşı olanlar için yakın bir dönemde tüm Kovid-19 tedbirlerinin sonlandırılması talep edildi.

Alman hükümeti ise Kovid-19 aşı randevusu alan ancak iptal etmeyip randevuya gitmeyenlere para cezası verilmesi yönündeki talebi reddetti.

İngiltere'de Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın, Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle teması olduğu için kendisini 10 gün izole ettiği açıklandı.

İngiltere'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 19 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor.

Macaristan, Kovid-19 ile mücadelede Bosna Hersek ve Karadağ'a Çin üretimi Sinopharm aşısından 400 bin doz yardımda bulundu.

İsrail'de yapılan bir araştırmanın, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının Kovid19'un Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu ortaya koyduğu bildirildi.

İsrail'de ayrıca, ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantı nedeniyle Kovid-19 salgınında son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısının görüldüğü bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada son 24 saatte 343 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tekrar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Fas'ta Kovid-19 aşısı olanlar hariç Mısır, Tunus ve Rusya'dan ülkeye gelenlerin 10 gün süreyle karantinada kalması kararı alındı.

Tayvan'da üretilen Kovid-19 aşılarını değerlendirmek üzere kurulan komitede uzman olan Chen Pei-jer, aşı onay süreci için kısa yol düzenlenmesinin planlandığını öğrenmesinin ardından istifa etti.

Endonezya hükümeti, Kovid-19 vakalarındaki artışın bazı şehirlerde sıvı oksijen krizine yol açması nedeniyle üreticilere tıbbi ihtiyaçlara öncelik vermeleri talimatını verdi.

Myanmar'da Kovid-19 salgınının görüldüğü tarihten bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Askeri yönetim, son 24 saatte 2 bin 318 Kovid-19 vakasına rastlandığını ve virüs bulaşan 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güney Kore'de Kovid-19'un Delta varyantının hızla yayıldığı bildirildi.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, yakın temasta bulunduğu kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendini evinde izole etti.

Hong Kong’da Kovid-19'un Beta varyantını taşıdıkları halde yetkililere yalan beyanda bulunan 2 kişiye hapis cezası verildi.

Gana'da 135 öğrencide Kovid-19'un Delta varyantına rastlandığı bildirildi.

Zimbabve, Afrika Birliği (AfB) tarafından sağlanan 3 milyon doz Johnson & Johnson Kovid-19 aşısını, depolama tesislerinde yer olmadığı gerekçesiyle geri çevirdi.